Majiteľ Teplárne otvorene: Posielajú nám hlúposti, pľujú nám na dvere, Samotný na tlačovke neudržal slzy!

BRATISLAVA - Strata pocitu bezpečia. To je to, čo po stredajšom útoku v centre Bratislavy zažíva LGBTI komunita. Priamo v podniku, kde sa stretávali, mladý muž brutálne zastrelil dvojicu mladíkov. Majiteľ podniku Roman Samotný hovorí o úkladnej poprave a neskrýva zdesenie. Nad samotným osudom Teplárne visia po ohavnom čine, ku ktorému v ňom došlo, otázniky.

VIDEO Tlačová konferencia majiteľa podniku Tepláreň a ďalších predstaviteľov:

Majiteľ tvrdí, že vrah pred podnikom vyčkával aj niekoľko desiatok minút

LGBTI komunita je v šoku. „Cítim obrovský smútok a obrovskú bolesť. To, čo sa včera stalo, je hrozné. Bola to úkladná poprava. Vrah prišiel, vyčkával tam a zblízka zastrelil dvoch ľudí,“ uviedol dnes Roman Samotný, majiteľ bratislavského podniku Tepláreň, pred ktorým vrah v stredu večer zabil dvoch mladých ľudí. „Som zdesený a chcem zdôrazniť, že je to vedomý útok na LGBTI komunitu, na bezpečnosť Slovenska, na bezpečnosť každého z nás len pre to, akí sme sa narodili,“ podotkol.

Bojí sa podnik otvoriť, teraz sa určite nemôžeme zabávať, dodal

Budúcnosť Teplárne, v ktorej sa komunita LGBTI dlhodobo stretávala, je nejasná. „Nechcem predbiehať, ale aj z úcty k zavraždeným je pre mňa nemysliteľné, aby sme sa tam ďalej zabávali. Tá rana je taká obrovská, že si neviem predstaviť, že by sme v tom pokračovali. Neviem si predstaviť, že by sme si tam dali spolu kávičku,“ povedal.

S nulovým rešpektom sa stretávajú denne

Samotný sa netají hnevom na politikov. „Nám každý týždeň posielajú do Teplárne hlúposti, pľujú nám na dvere, zoškrabávajú dúhovú nálepku. Súčasťou toho sú aj vrcholoví politici, ktorí dlhodobo vedome a zámerne štvú proti nám. Minulý týždeň bol v Národnej rade SR návrh poslanca Gyimesiho, ktorý chcel vymazať dúhové vlajky. 44 poslancov povedalo tomu áno,“ poukázal. „Krv majú na rukách všetci, ktorí proti nám dlhodobo štvú, ale aj tí, ktorí mlčia. Tí dovolili, že sa včera stal čin, ktorý sa stal,“ dodal.

"Vyzývam súčasnú vládu, aj premiéra, aby urobili konkrétne kroky, my nechceme zase hlúpe reči," uviedol Samotný. "Čo robí naša vláda? Mnohí ministri používajú homofóbny slovník. Nazývajú nás kultúrou smrti. Oni si myslia, že sme zlí a treba nás zabiť To je odkaz do celej spoločnosti, že títo ľudia nemajú právo existovať," podotkol.

Ako informovalriaditeľ inicitívy Inakosť Martin Macko, V piatok organizujú spomienkové poduajtie. Začne o 17.00 na Zámockej ulici pred Teplárňou a sprievod pôjde smerom na Námestie SNP, kde vystúpia viacerí hostia, medzi inými bratislavský župan Juraj Droba či primátor Matúš Vallo.