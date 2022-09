Matovičov deň D: Líder OĽaNO pritvrdil... Sulíka prirovnal k Putinovi! Dvojhodinový prejav posunul hlasovanie

BRATISLAVA - Odvolávanie Igora Matoviča trvalo "len" niekoľko hodín. Dôvodom bolo aj to, že šéf Smeru povedal svojim poslancom, aby sa do rozpravy nezapájali. V pléne na obranu Matoviča vystúpil aj premiér Eduard Heger. Matovič vo svojej ohnivej rozprave najprv SaSku kritizoval a potom ich pozval späť do vlády.

V rozprave dnes ako posledná vystúpila Jana Bittó Cigániková za SaS. Hlasovať o jeho odvolaní by sa malo o 11:00. Za odvolvanie Matoviča má hlasovať 73 poslancov.

VIDEO Prejav premiéra Eduarda Hegera, ktorý v pléne Matoviča bránil: Predkladatelia návrhu nevidia skutočné problémy

12:02 "Bolo to dlhšie, ale o to úprimnejšie. Povedal som všetko, čo som chcel, niečo som povedať nemusel," povedal v závere. Schôdza pokračuje o 14:15 faktickými poznámkami.

Aktualizované 11:28 "Sulík si ako Putin anektoval stranu Za ľudí," povedal Matovič.

Aktualizované 11:07 Hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde bude o 17:00. Matovič stále reční v parlamente, schôdza teda skonší o 12.

Aktualizované 10:58 Matovič vystupuje už viac ako hodinu a viac ako pol hodinu sa venoval pádu Radičovej vlády a rokovaniam, ktoré im predchádzali. Podľa neho to nebolo "len za večeru", ale Sulík to za niečo musel urobiť. "Dlžíte odpoveď, prečo ste to urobili a aký bol skutočný dôvod," povedal. Sulík odišiel zo sály.

Aktualizované 10:33 "Bohužiaľ, takto nezodpovedného partnera sme v ťažkých časoch mali. Partnera, ktorý nám neustále podrážal nohy," povedal Matovič, čím narážal na spory v koalícii so stranou SaS počas pandémie COVIDU.

Aktualizované 10:17 Matovič útočí na Richarda Sulík a hovorí o tom, že za všetkými pokusmi Sulíka o povalenie vlády niekto musí byť. "Pýtajte sa, s kým si vás predseda SMSkuje, lebo niečí záujem to určite je," povedal. "Verejne kladiem otázku, čí záujem sleduje Richard Sulík, keď takto opakovane koná," pýta sa.

Aktualizované 9:53 Ako posledný v rozprave vystupuje opäť Igor Matovič. Bittó Cigánikovú označila za čerta v ženskej koži. Líder OĽaNO opäť hovorí o tom, že Sulík položil Radičovej vládu a ironicky ho označil za jediného, kto má papier na pravdu. "A čo sa potom stalo? Padla vysnívaná Radičovej vláda, lebo sa hádzal o zem, hádzal o zem a hádzal o zem," uviedol Matovič.

Aktualizované 9:35 Poslankyňa Jana Bittó Cigániková sa vyjadrila k fotke, ktorá sa šírila na sociálnych sieťach. Bittó Cigániková na nej čupela pri poslancovi Miroslavovi Urbanovi (nezaradený za Republiku). Podľa poslankyne s ním riešila pozmeňovací návrh k platom učiteľov. Tomáš Taraba podľa nej ide v jednej línii s OĽaNO, lebo používa rovnakú rétoriku. Eduard Kočiš potvrdil, že Bittó Cigániková rozprávala s Urbanom o pozmeňovacom návrhu.

Aktualizované 9:20 Šéfka Za ľudí Veronika Remišová na sociálnej sieti kritizovala slová Richarda Sulíka. "Richard, dva sme boli spolu vo vláde, štyri roky v opozícii.Vyhlášiť teraz, že profesionálny smerák Pellegrini je de facto lepší ako premiér Heger, je popretím všetkého, za čo sme v opozícii bojovali," vyhlásila na sociálnej sieti.

Aktualizované 9:15 Ondrej Dostál pripomenul na sociálnej sieti Matovičov výrok z roku 2016.

Aktualizované 9:12 Matovič odmieta dôvody na odvolanie, SaS vyzýva na odloženie nenávisti

Rozhodnutia vlády sú kolektívne a ak SaS niečo kritizuje, kritizuje aj seba. Vyhlásil to líder OĽaNO a minister financií Matovič v pléne počas diskusie k návrhu na jeho odvolanie. Zdôvodnenie návrhu označil za "znôžku výmyslov, manipulácií a fabulácií". Bol by rád, keby sa liberáli vrátili do koalície, zrušili svoje červené čiary a uznali si chybu. Hovorí o osobnej nenávisti z ich strany. Podčiarkol potrebu riešiť aktuálnu energetickú krízu.

"Ani jedno rozhodnutie vlády, ani jeden zákon neboli bez vášho súhlasu a keď ste aj s niečím nesúhlasili, napríklad rodinný balíček, povedali ste, že ho nepodporujete, ale nemáte nič proti tomu, že ho presadíme s opozíciou, a nebudete ho vetovať," skonštatoval Matovič. Na balíčku podľa neho postavila SaS celú krízu a argumenty. Pýta sa, prečo strana odborníkov v koalícii súhlasila s neodbornými riešeniami z jeho strany, ktoré teraz kritizuje.

Aktualizované 9:10 Sulík počas prejavu Matoviča žasol, ako sme v koalícii vydržali

Predseda SaS Richard Sulík bol počas prejavu Matoviča v parlamente skutočne rád, že SaS odišla z koalície. V stredu počas rozpravy Sulík zároveň vyhlásil, že žasol, ako to tam dva a pol roka vydržali. Ak by bol Matovič odvolaný, sú pripravení rokovať s premiérom Hegerom. Podotkol, že ak odvolaný nebude, k predčasným voľbám takmer s istotou nepríde.

Sulík skonštatoval, že v prípade, ak Matovič nebude vo vláde, pripomenie premiérovi, že sú pripravení rokovať o novej koaličnej zmluve. "Možno k rokovaniu nepríde, možno sa nedohodneme, ja to dnes neviem, a potom sa budeme baviť o predčasných voľbách," poznamenal s tým, že ak Matovič odvolaný nebude, nezmení sa nič, lebo vládna koalícia bude ďalej pokračovať. Poukázal na to, že sa formálne odvoláva minister financií Matovič, ale v skutočnosti sa odvoláva premiér Matovič.

Hlasovanie o odvolaní ministra financií bude podľa Sulíka zásadným rozhodnutím v zmysle, či je prípustné riadiť krajinu Matovičovým štýlom, ale tiež, či je prípustné znefunkčniť systém bŕzd a protiváh na dosiahnutie politických cieľov jedného človeka. Pôjde podľa neho o to, do akej miery je možné tolerovať "vrtochy jedného muža". "Motívy toho, že sme dali návrh na odvolanie Igora Matoviča, ani náhodou nie sú osobná nenávisť alebo pomsta," podotkol Sulík.

V rozprave vystúpil aj premiér Heger a minister Matovič

Poslanci parlamentu začali rokovať o návrhu na odvolanie Igora Matoviča z funkcie ministra financií pokračovať v stredu o druhej poobede. V pléne najprv návrh predniesla predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová, potom sa k rečníckemu pultíku postavil premiér Eduard Heger, po ňom Igora Matovič a prvým zo štyroch písomne prihlásených bol Richard Sulík. Štyria sa prihlásili ústne.

VIDEO Richard Sulík počas odvolávania: Igora Matoviča je mi úprimne ľúto, nejde mi o pomstu

Hromadný odchod OĽaNO

Matovič v rozprave vyhlásil, že rozhodnutia vlády sú kolektívne a ak SaS niečo kritizuje, kritizuje aj seba. Zdôvodnenie návrhu označil za "znôžku výmyslov, manipulácií a fabulácií". Bol by rád, keby sa liberáli vrátili do koalície, zrušili svoje červené čiary a uznali si chybu. Hovoril o osobnej nenávisti z ich strany. Podčiarkol potrebu riešiť aktuálnu energetickú krízu. Poslanci OĽaNO sa na čele s premiérom a ministrom financií po prejave Matoviča postavili a hromadne odišli zo stály.

Predseda SaS a poslanec Richard Sulík skonštatoval, že počas prejavu ministra financií v parlamente bol skutočne rád, že SaS odišla z koalície. Zároveň dodal, že žasol, ako to tam dva a pol roka vydržali. Ak by bol Matovič odvolaný, sú pripravení rokovať s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO) o novej koaličnej zmluve. Podotkol, že ak odvolaný nebude, k predčasným voľbám takmer s istotou nepríde.

Odvolávanie iniciovali poslanci SaS

Mimoriadnu schôdzu iniciovala SaS, pričom návrh na vyslovenie nedôvery podpísalo 32 poslancov. Okrem SaS ho podporili nezaradení Miroslav Kollár a Tomáš Valášek i deväť poslancov z mimoparlamentného Hlasu-SD. "Svoje povinnosti Matovič neplní v záujme občanov. Spôsobom výkonu funkcie ministra financií porušuje ústavu a zákony a podkopáva vieru občianskej spoločnosti v čestný a zodpovedný výkon funkcie," argumentujú liberáli s tým, že svojimi nápadmi a návrhmi ruinuje verejné financie a svojím prístupom sťažuje činnosť vlády.

Po schôdzi k návrhu na vyslovenie nedôvery Matovičovi má vo štvrtok pokračovať riadna schôdza skrátenými legislatívnymi konaniami. O 11.00 h by sa malo podľa podpredsedu parlamentu Gábora Grendela (OĽANO) hlasovať aj o tomto bode.