Kotlebovci vedú kampaň veľmi podivne: Transparentný účet a gigantické výbery, doba kešu neskončila!

BRATISLAVA - To, že spojené komunálne a VÚC voľby sú už o niekoľko týždňov nie je žiadnym tajomstvom, a preto viaceré strany už v predstihu spustili svoje transparentné účty. Ani extrémistickí kotlebovci z ĽSNS nie sú žiadnou výnimkou, no ich účet sprevádza za posledných pár týždňov viacero podivností. Pozrite sa na tie výbery. Má tento účet ešte nejaký zmysel?

Presne to isté sa pýta aj nezisková organizácia Transparency International Slovensko, ktorá zverejnila posledný prehľad účtu ĽSNS pred krajskými a komunálnymi voľbami. Na účte je síce momentálne 4818,62 eur, no posledné výbery svedčia o tom, že týchto prostriedkov tam bolo výrazne viac. Transparentný účet pritom slúži na to, aby ukazoval, na čo konkrétne idú spomínané výdavky, no pri týchto sumách a účeloch sa vám zatočí hlava.

Vysvetlenie je jediné - platba v keši

Kotlebovci podľa Transparency opäť platia za kampaňové výdavky svojich kandidátov pre jesenné miestne a župné voľby aj v keši. "V Transparency sme ich za to opakovane kritizovali už pred parlamentnými voľbami, kedy výbery hotovosti z ich transparentného účtu presahovali desať percent všetkých výdavkov. Účel aj koneční adresáti týchto transakcií tak zostali počas kampane pred verejnosťou skryté, čo je v priamom rozpore so zmyslom transparentných účtov," kritizuje TIS.

Podobný modus operandi využívajú podľa TIS Kotlebovci aj pred aktuálnymi voľbami. "V hotovosti si už z účtu vybrali vyše 15-tisíc eur, a teda cez 10 percent doterajších výdavkov strany na kampaň. Tie aktuálne predstavujú cez 148-tisíc a v doterajšom súčte ide o štvrtú najväčšiu stranícku kampaň (po OĽaNO, Sme rodina a SaS)," porovnáva neziskovka.

Malé sumy by sa ešte dali vysvetliť, no tie obrovské sú už podivné

V dvoch prípadoch ide podľa prehľadu o "drobné výbery" za 300 eur z minulého týždňa či 600 eur v auguste z bankomatu v banskobystrickom obchodnom centre. Tie by sa podľa TIS ešte teoreticky dali vysvetliť napríklad tým, že nie všade prijímajú platby kartou. "Ďalšie výbery hotovosti dvakrát po 3000 a raz za 8200 eur však už možno nepochybne označiť za obchádzanie zmyslu transparentného účtu," vyhodnotila neziskovka.