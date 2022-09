Tehotná Skoncová zatiahnutá do PODVODU: Z ľudí vytiahli cez 24-tisíc eur!

BRATISLAVA - Sociálne siete sú silným nástrojom, prostredníctvom ktorého sa pre dobrú vec dokáže spojiť obrovské množstvo ľudí. V uplynulých dňoch Instagramom kolovala výzva na finančnú zbierku pre ťažko chorého chlapčeka Viktora. Zdieľali ju viaceré celebrity... Aj moderátorka Soňa Skoncová (35). Až ona však zistila, že celé to bol len jeden veľký podvod. Z ľudí pritom šmejdi stihli vytiahnuť cez 24-tisíc eur!

Mnohé známe tváre neodmietnu podať pomocnú ruku a radi upozornia na finančné zbierky pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Takým prípadom bol aj malý chlapček Viktor, ktorého prípad zdieľalo viacero známych Slovákov. Peniaze sa zbierali na jeho finančne náročnú liečbu... A celebritné promo zafungovalo perfektne - dobrí ľudia vyzbierali doteraz viac ako 24-tisíc eur.

Až kým zbierku nezverejnila moderátorka Soňa Skoncová. Jedna z jej sledovateliek si totiž všimla, že niečo nie je v poriadku. Fotku rovnakého chlapčeka totiž objavila aj pri inej zbierke. Tam sa však nevolal Viktor, ale Oliwier a nebol Slovák, ale Poliak. A ďalšie pátranie ukázalo, že naozaj ide o podvod. Na ten budúca dvojnásobná mamička svojich sledovateľov okamžite upozornila.

„Tak, bohužiaľ, je to tak, ale tá slovenská stránka a story, ktoré som zdieľala doobeda, idem okamžite vymazať, lebo je fejkové a je to hrozné... Tá poľská stránka je to pravé dieťatko, ktoré je choré. Ja nechápem, ľudia, ako môžete toto robiť, fakt. Ja nikomu neprajem zle, ale...“ informovala znechutená Skoncová. Hneď potom sa podvodný účet z verejného prepol na súkromný.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Instagram S.S.

„Musím sa k tomu opäť vrátiť a zároveň vás poprosiť, lebo je to neuveriteľné, ale na tejto zbierke sa vyzbieralo cez 24-tisíc eur a chcem vás všetkých požiadať, aby ste nahlásili tento účet, lebo verím, že to pomôže a že kompetentní budú vedieť vyriešiť túto situáciu a vrátiť všetkým darcom, ktorí v dobrej viere darovali nemalé peniaze chlapčekovi na záchranu, aby sa im tieto peniaze navrátili späť, prípadne do tých správnych rúk. Takže nahlasujte, prosím, tento účet,“ vyzvala všetkých.

Jedna z darkýň sa celú vec rozhodla aj riešiť. Zašla do banky, kde je transparentný účet zriadený. Tam si síce poznačili, že sa v jeho súvislosti hovorí o podvode, no kým nebude podané trestné oznámenie, viac urobiť nemohli. Zašla teda aj na políciu, ale keďže ona sama darovala "len" 50 eur, nemôže sa vec klasifikovať ako trestný čin.

„Bola podať trestné oznámenie, pre všetkých, ktorí to nechcú nechať len tak, prosím, skontaktujte sa,“ informovala Skoncová s tým, že sa hľadá niekto, kto na podvodnú zbierku poslal viac ako 260 eur alebo viacero menších darcov, ktorí by trestné oznámenie mohli podať spolu.