Pellegrini ostal najskôr zarazený, potom sa usmieval: Ukázali mu známe memečko, štipľavé odkazy má aj na účte strany

BRATISLAVA - Predseda mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini bol hosťom politickej debaty v televíznom štúdiu. Ako to už býva, na pretras cez víkend prišli aj otázky ohľadom financovania strany pred blížiacimi sa komunálnymi a VÚC voľbami, no tu zvolil moderátor opäť kreatívny spôsob, ako túto tému začať. Expremiérovi ukázal známy meme vtip, ktorý koluje po sociálnych sieťach. Pellegrini sa zoširoka usmieval.

Reláciu V politike na spravodajskej televízii TA3 už niekoľko týždňov moderuje staronový moderátor Rastislav Dírer, ktorý volí iný prístup k politickým hosťom, než jeho predchodcovia. Témy otvára rôzne, naposledy pomerne kreatívne otvoril aj debatu na tému možného zákazu LGBTI zástav na štátnych inštitúciách.

Škrabkanie peňazí pre stranu

Jeho prístup ani teraz nebol obyčajný a predsedovi Hlasu chcel dať najavo kritiku z jeho posledného vyjadrenia o "škrabkaní peňazí pre stranu", a tak mu ukázal známe memečko zo satirickej stránky Zomri. Na ňom stoja predstavitelia Hlasu v miernom úklone s popiskom, že hľadajú drobné na chodníku v parku aby "naškrabkali peniaze" na kampaň. "Čo si naškrabkáme, to máme," povedal ešte v júli v tej istej televízii Pellegrini, pričom tento výrok "zvirálnel".

Zverejnenie memečka v televízii si všimla a ocenila aj spomínaná satirická stránka.

Pellegrini sa dal do vysvetľovania

Hoci sa zdalo, že Pellegrini bol pár sekúnd po ukázaní memečka v televízii mierne v šoku, ihneď sa dal do vysvetľovania a dodal, že fotografia pochádza z klaňania sa hrdinom zo Slovenského národného povstania na konci augusta. Vzápätí sa po zverejnení vtipu pousmial a dokonca poďakoval. "Ďakujem, že ste to zverejnili. Toto bolo poklonenie sa padlým v SNP v Lúčenci," povedal na úvod Pellegrini. "Na nič sa nehrám, používam voľný jazyk. Áno, aj vtedy som použil výraz "naškrabkali", čo sa stalo také virálne. Hoci aj táto stránka si na nás dobre zgustla, urobila nám však aj veľkú službu, pretože po tej relácii a po tej vlne srandy sa naozaj ozvalo veľmi veľa ľudí, že by nám veľmi radi pomohli," povedal Pellegrini.

Nie všetky "dary" sú úprimné, niektoré sú so štipľavým podtónom

Ukazuje sa však, že nie všetky dary strane sú úprimné a súčasný bankový systém umožňuje k darom pridať aj poznámku či popisok. Na transparentnom účte strany Hlas-SD sa tak objavili doslova centové dary, ktoré si strieľajú zo všetkých charakteristických čŕt lídra Hlasu a jeho politického marketingu. Všetci napríklad vedia aj to, že Pellegrini obľubuje pózovať na umeleckých fotografiách na svojom účte, a aj to mu tu dali "vyžrať".

"Na granulky a pre fotografa, proste psa,", "Naškrabkal som pre Peťula," či "Na benzín do kosačky,". Aj toto sú odkazy, ktoré necháva bežný ľud na transparentnom účte Hlasu-SD pre VÚC a Komunálne voľby 2022.

Hlas požaduje hlasovanie o dôvere

Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) by mal podľa Pellegriniho požiadať o dôveru v parlamente, ak chce vládnuť v menšinovej vláde. Podľa lídra Hlasu-SD by sa tak ukázalo, ktorí poslanci ho podporujú. Rovnako by mal Heger povedať i to, s kým bude spolupracovať. "Keď je premiér taký slušný a nemieni fungovať s fašistami a extrémistami, nech požiada o dôveru," vyhlásil.

Pellegrini povedal, že "v žiadnom prípade" Hegerovu vládu podporovať nebude. Podľa jeho názoru by sa čo najskôr mali dohodnúť na zmene ústavy naprieč politickým spektrom a na skrátení volebného obdobia. Zároveň je zvedavý, keď odíde SaS z koalície, čo urobí predseda Sme rodina Boris Kollár, ktorý nie je naklonený menšinovej vláde. "Dohodnime sa na predčasných voľbách a dovtedy garantujem, že aj väčšia časť opozície vždy podporí odchádzajúcej vláde veci, ktoré budú na prospech ľuďom," povedal. Vláda si musí podľa Pellegriniho priznať, že zlyhala a nezvládla svoj mandát.

Galéria fotiek (3) Peter Pellegrini po výpovedi na NAKA

Hlas-SD podľa slov jeho lídra odmieta spoluprácu s ĽSNS a OĽaNO. Definitívne rozhodnutie okolo Republiky zatiaľ nie je. Potvrdil, že s Progresívnym Slovenskom nerokoval. Pellegrini sa zároveň pýta, kedy vláda prijme opatrenia v boji proti energetickej kríze. V pondelok (5. 9.) plánujú predstaviť vlastné opatrenia. Medzi nimi je napríklad vyše 500 eur pre každého seniora, ktoré majú podľa neho dostať do Vianoc. Zároveň navrhuje, aby domácnostiam poslali počas niekoľkých mesiacov energetický šek. Chcú tiež zastropovať ceny energií.