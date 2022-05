Po Sulíkovi je terčom Gröhling: Odlož politické tričko, vyzýva Matovič! TOTO sa nedá stihnúť, odkazuje šéf školstva

BRATISLAVA – Minister hospodárstva Richard Sulík je síce spokojný, no problém má teraz jeho stranícky kolega a minister školstva Branislav Gröhling. Napriek jeho nesúhlasu totiž prešiel návrh na voľnočasové poukážky. Kvôli návrhu je potrebné meniť osem zákonov, čo sa podľa šéfa rezortu školstva stihnúť nedá. Matovič mu odkázal, aby odhodil politické tričko.

Gröhling by rád podporil voľnočasové aktivity detí, avšak len vtedy, keď bude vyriešený hlavný čas, ktorý trávia v školách. Návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa, ktorý v stredu schválila vláda, opäť skritizoval a necelých 400 miliónov eur, ktoré majú smerovať na tento zámer, by preinvestoval inde. Označil to za nezodpovedné hazardovanie s verejnými financiami.

Schválené bez súhlasú šéfa školstva

Návrh zákona schválila vláda aj bez súhlasu šéfa rezortu školstva. "Podporujeme voľnočasovú aktivitu a trávenie času detí po škole, pretože je to dôležité aj pre ich psychohygienu a rozvíjanie jednotlivých schopností. Pokiaľ nemáme vyriešený hlavný čas v škole, tak nemôžeme investovať necelých 400 miliónov eur na krúžky v čase, keď deti nemá kto učiť a rodičia platia za opravu, učebnice a chod školy," povedal Gröhling.

Toto sa nedá stihnúť...

Minister školstva má veľa pripomienok. "Musíme meniť osem zákonov. Prepáčte, ale tento zákon je tak nedokonalý. Kto stihne do zajtra do 12, kedy budú výbory, napísať takýto pozmeňovak?" pýta sa Gröhling. Krúžky musia podľa neho rodičia potvrdzovať každý mesiac. "Je mi ľúto, že tento návrh zákona je v takomto stave," uviedol.

Odhoď politické tričko

Minister financií sa na adresu šéfa školstva vyjadril na veľkej tlačovke po rokovaní vlády. Časť peňazí pôjde na krúžky a na to, aby nabehli systémy je potrebný čas. "Dnes som vyzval aj pána ministra školstva, aby odložil politické tričko, aby odložil zášť pomstychtivosť alebo čokoľvek by bolo za tým a aby začalo ministerstvo školstva spolupracovať v prospech detí," uviedol Matovič. "Nie je čas na trucovitosť. Poďme spolu pomôcť deťom."

Deti bude môcť učiť ktokoľvek a čokoľvek

Poznamenal, že už druhý rok bojujú za to, aby boli zvýšené platy učiteľov. Poukázal na nástupný plat učiteľa, ktorý dosahuje hodnotu cez 900 eur. Problém vidí aj v nedostatku učiteľov. Minister uviedol, že na základe tohto návrhu zákona to nebudú vedieť zrealizovať a nevie, ako sa s tým vyrovná Národná rada SR. "Na základe návrhu tohto zákona bude môcť naše deti ktokoľvek učiť čokoľvek po vyučovaní. Pretože tam nemáte zadefinované jednotlivé kritéria vzdelávania, kto, kde a ako môže poskytovať služby," dodal. Ako tvrdí, nevie si predstaviť, že by k tomu neprišli čoskoro ďalšie novelizácie zákona.

Poskytovanie voľnočasových poukazov sa bude podľa šéfa rezortu školstva realizovať online spôsobom prostredníctvom aplikácie. "Ak nemáte takúto aplikáciu, budete musieť navštíviť obecný úrad," povedal Gröhling. Každý jeden krúžok bude podľa jeho slov potrebné zároveň ohodnotiť a potvrdiť, že sa na ňom dieťa zúčastnilo. Šéf rezortu školstva dodal, že sa budú musieť novelizovať i ďalšie zákony, ktorých je podľa neho až osem. "Je mi ľúto, že návrh zákona je v takomto stave," doplnil.

Podstatné je, že ten, kto má zmeny vykonať, s návrhom nesúhlasí

Na toto opatrenie by sa malo zabezpečiť podľa Gröhlinga 486 zamestnancov ešte v tomto roku. "V budúcom roku to bude 496 úradníkov, ktorí budú spravovať voľnočasové poukazy. My ideme vytvoriť normálne ministerstvo voľnočasových poukazov," vyhlásil. Tento rok má smerovať na tento zámer suma viac ako 9,2 milióna eur.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková po rokovaní vlády zopakovala svoje výhrady k urýchlenému schvaľovaniu návrhu zákonnej novely, ktorá vykazuje podľa nej množstvo nedostatkov. "Za podstatné považujem to, že ten, kto má zmeny podľa zákona vykonať, s návrhom nesúhlasí," upozornila.