Smer-SD nepodporí Matovičove opatrenia proti inflácii: Slovenským rodinám dá vláda dieru z koláča!

BRATISLAVA – Opozičný Smer-SD nepodporí návrh protiinflačnej pomoci z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Vyhlásil to vo štvrtok v rozprave líder Smeru-SD Robert Fico. Slovenským rodinám chce podľa neho vláda v roku 2022 dať v rámci tejto pomoci "dieru z koláča". Poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD podmienili podporu návrhu zahrnutím 14. dôchodkov a rozšírením cieľovej skupiny pomoci.

Fico avizoval, že celý poslanecký klub Smer-SD nepodporí návrh protiinflačnej pomoci. Podotkol, že sú porušené všetky pravidlá, pokiaľ ide o skrátené legislatívne konanie pri tomto zákone. Kritizoval, že vláda v tomto roku rodinám veľmi nepomôže. "Čo ste dali v roku 2022 tým rodinám? Nič ste nedali," adresoval vláde. Zdôraznil, že sa ignorujú napríklad rodiny, ktoré majú už dospelé deti. Návrhy podľa Fica smerujú najmä na podporu rómskej komunity.

Predložil zároveň návrh uznesenia k opatreniam vlády na zmiernenie dôsledkov zdražovania. V ňom navrhuje, aby parlament konštatoval, že vláda napriek nepriaznivému cenovému vývoju nepredložila relevantný návrh obsahujúci dostatočné kompenzácie občanom SR. Tvrdí tiež, že vláda rezignovala na prijatie opatrení na zníženie cien pohonných látok. Slovnaft podľa jeho slov poprel dohodu v súvislosti s návrhom na zdanenie mimoriadnych príjmov z ruskej ropy.

Chce, aby vláda predložila návrh zákona o mimoriadnom bankovom odvode a tým kompenzovala výdavky. Tiež by sa podľa neho mala vrátiť k bezplatným obedom pre žiakov a študentov. V uznesení zároveň žiada, aby vláda pripravila legislatívne návrhy, ktoré zabezpečia, že v tomto roku slovenské domácnosti dostanú finančnú výpomoc 1500 eur, aby boli podporení aj dôchodcovia a bezdetné rodiny.

Podmienkou je 14. dôchodok a rozšírenie cieľovej skupiny

Hlas-SD zdôraznil, že podmienkou jeho podpory je to, aby do protiinflačnej pomoci bola zahrnutý aj 14. dôchodok a rozšírenie cieľovej skupiny jednorazovej pomoci o 1,6 milióna pracujúcich, ktorí majú maximálny príjem do 1686 eur. Na presadenie týchto opatrení predloží počas schôdze pozmeňujúce návrhy. "Ak tieto dve podmienky Hlasu nebudú splnené, strana Hlas nemôže tieto zákony podporiť," upozornil poslanec Erik Tomáš (nezaradený). Strana avizovala, že nepodporí ani skrátené legislatívne konanie k tomuto návrhu.

Návrh predložený ministrom financií Tomáš kritizoval s tým, že nemyslí na dôchodcov, ktorí poberajú penziu. Opatrenie v podobe "krúžkovného" pre deti bude podľa Tomáša administratívne veľmi náročné. Poukázal na to, že aj minister školstva povedal, že tento návrh je nerealizovateľný.