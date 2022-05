Sulík predstavil scenáre, ako riešiť energetickú krízu: Cena elektriny a plynu by mohla klesnúť na polovicu

Európski ministri zodpovední za oblasť energetiky sa v pondelok stretli v Bruseli, aby prediskutovali energetickú situáciu Európskej únie a niektorých jej členských štátov v tieni pokračujúcej ruskej agresie na Ukrajine. Na mimoriadnom stretnutí sa diskutovalo o otázkach zásobovania Poľska a Bulharska ruským plynom po tom, ako minulý týždeň v stredu (27. 4.) ruská strana obe krajiny odpojila od dodávok plynu a hovorilo sa aj o bojkote dovozov ruskej ropy.

Sulík pripomenul, že Rada ministrov hovorila o návrhu Európskej komisie pod názvom RePowering EU, čiže o programe na posilnenie energetickej nezávislosti Únie. Členské krajiny si vymenili svoje pozície k tejto téme a najviac rezonovalo, že EÚ urobí najlepšie, ak bude postupovať jednotne, ale zohľadní záujmy svojich krajín, lebo každý členský štát má svoju špecifickú situáciu.

S výzvami na jednotný európsky postup Slovensko podľa Sulíka nemá problémy, ale netreba zabúdať na národné záujmy. "Je to správny postup, avšak nie je to jediná univerzálna a absolútna požiadavka. Ak by nám to začalo škodiť, tak sú aj dôležitejšie veci na svete. Napríklad zabezpečenie dostatku plynu, ropy a jadrového paliva pre slovenské hospodárstvo a domácnosti," vysvetlil minister.

Východisko z krízy

Sulík upozornil, že v Bruseli ako určité východisko z krízy navrhol pozastavenie obchodovania s emisnými povolenkami, lebo to extrémne predražuje elektrickú energiu. "Ak by na päť rokov bolo to obchodovanie pozastavené a ak by Nemecko zahlásilo, že nevypne svoje posledné tri jadrové elektrárne, tak odhadujem, že cena elektrickej energie by okamžite išla dole, možno až na polovicu," opísal situáciu.

Dodal, že cena elektriny ide ruka v ruke s cenou plynu, a teda aj ceny za plyn by badateľne, možno až o polovicu, klesli. "Ak chceme Putinovi výrazne obmedziť financovanie vojny, tak toto je ten správny postup. Lebo za rovnaké množstvo plynu alebo ropy, čo predá, by zarobil výrazne menej," uviedol Sulík. Podľa jeho slov tento návrh našiel odozvu a má preň "spojencov" medzi krajinami eurobloku.

Na otázku, ako ministri riešili krízu s dodávkami plynu pre Bulharsko a Poľsko po tom, ako im Rusko minulý týždeň prerušilo dodávky, Sulík uviedol, že obe krajiny sa ocitli v ťažkej, ale stabilizovanej a riešiteľnej situácii. Spresnil, že s pomocou EÚ svoju situáciu vyriešia, aj keď to bude náročné. Zároveň zdôraznil, že Slovensko urobí všetko, aby sa do takejto situácie vôbec nedostalo a nebolo odpojené od ruského plynu.

Slovensko by malo ísť cestou EÚ - k nižšej závislosti od ruského plynu

Európa smeruje k nižšej závislosti od ruského plynu a vďaka európskej spolupráci zníženie tejto závislosti môže dosiahnuť aj Slovensko. Uviedol to slovenský poslanec Európskeho parlamentu (EP) Martin Hojsík v reakcii na pondelňajšie (2. 5.) mimoriadne zasadnutie Rady EÚ pre energetiku v Bruseli.

Európski ministri zodpovední za oblasť energetiky sa stretli v Bruseli, aby prediskutovali energetickú situáciu EÚ a niektorých jej členských štátov v tieni pokračujúcej ruskej agresie na Ukrajine. Európsku komisiu na tomto podujatí zastupovala eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová.

"Európska rada pre energetiku neprišla s presnými závermi, no zo stanovísk komisárky Simsonovej je jasné, že Európa smeruje k nižšej závislosti od ruského plynu. A opäť platí, že vďaka európskej spolupráci to môžeme dokázať aj my," skonštatoval Hojsík, ktorý je v EP členom Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI).

Slovensko je zúfalo závislé od ruského plynu

Poslanec pripomenul, že Slovensko je "zúfalo závislé" od plynu z Ruska, a to je podľa neho problém nielen pre klímu, ale aj pre bezpečnosť a stabilitu. "Potrebujeme preto okamžite rozbehnúť investície do zelených zdrojov energie a zvýšiť energetickú efektívnosť napríklad našich budov. V druhom rade musíme odstrániť byrokratické prekážky, ktoré staviame pod nohy ľuďom a firmám, ktoré sa pre zelenú energiu rozhodli. No najmä, musíme podporiť obzvlášť nízkopríjmové skupiny obyvateľov, ktorí sú najviac vystavení energetickej chudobe," opísal situáciu.

Dodal, že je šanca urobiť zo Slovenska "zelenú, spravodlivú a energeticky nezávislú krajinu". Podľa neho by si to však mal uvedomiť aj minister hospodárstva SR Richard Sulík a prestať sa tváriť, že Slovensko môže byť aj naďalej závislé od ruského plynu. Hlavne, keď zvyšok Európy pochopil, že to nie je cesta pre bezpečnú budúcnosť.