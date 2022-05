Sulík odmieta, že by Slovensko bolo na jednej lodi s Maďarskom: Sankcie podporujeme, musíme sa však rýchlo rozhodnúť!

VIDEO Tlačový brifing Richarda Sulíka na vláde:

Slovensko podľa jeho slov síce súhlasí so sankciami EÚ proti ruskej rope no v rámci našej geologickej a energetickej situácie žiada o prechodné obdobie, ktoré by trvalo tri roky. To je čas, aby sme sa naangažovali na alternatívne zdroje. Sulíka tiež teší, že európski partneri v Bruseli s týmto časovým rozdielom súhlasia. Jeho dĺžka je však neistá.

Podľa Sulíka v tom navyše nie sme sami a o podobné prechodné obdobie žiada podľa neho aj Maďarsko či Česko. Maďari pritom žiadajú o trvalú výnimku.

Chce pozastavenie emisných povoleniek, znížilo by to vraj ceny

Richard Sulík prízvukuje, že ceny energií astronomicky narástli a za jednu megawatthodinu sa už dnes platí vyše 200 eur. Zopakoval, že za tieto vysoké ceny môžu aj neslávne známe emisné povolenky, s ktorými prišlo Nemecko. Podľa neho by sa v prípade ich zrušenia cena mohla znížiť až o 80 eur. "Keby sa s nimi prestalo obchodovať, na päť rokov napríklad, cena elektriny aj plynu by šla hneď dole," myslí si Sulík, ktorý na brífingu vystúpil aj so štátnym tajomníkom Karolom Galekom.

EÚ si navyše podľa jeho slov musí vybrať, proti čomu chce bojovať. "Buď ideme bojovať proti emisiám, alebo proti vojne a cenám energií. Myslím si, že tá vojna by mala byť teraz vyššou prioritou," povedal Sulík.

K poklesu cien by podľa neho mohlo prispieť aj samotné Nemecko tým, že by malo ponechať aj naďalej v prevádzke tri zvyšné jadrové elektrárne. Nemci už skôr oznámili, že ich prevádzku chcú ukončiť do konca roka.