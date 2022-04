V Nízkych Tatrách zaútočil na ľudí MEDVEĎ: Naháňal ich, dotrhal veci! FOTO Prehovorila napadnutá turistka

NÍZKE TATRY - Z medveďa "kamaráta" sa razom stala nebezpečná šelma. Chata M.R. Štefánika pod Ďumbierom dnes zverejnila na sociálnej sieti varovanie pred medveďom, ktorý napadol ľudí a vyzvali preto aj ďalších turistov, aby sa návšteve ich chaty dnes vyhli. Topky.sk sa spojili so ženou, ktorá bola jednou z osôb, ktoré si so šelmou dnes prežili krušné chvíle a o svojom zážitku nám porozprávala.

„Máme tradíciu, že na kamarátove narodeniny chodíme na Ďumbier. Tak sme išli aj dnes. O pol deviatej sme vyšli z Trangošky a asi za hodinu sme boli na odbočke na Jaskyňu mŕtvych netopierov. Kamaráti sa tam ešte prezliekali a ja som išla dopredu, nejakých 20-30 metrov nad nimi som si však všimla, že asi sedem metrov vpravo odo mňa z lesa vychádza medveď,“ začala svoje rozprávanie Daniela.

Galéria fotiek (6) Zdroj: archív

Potom, ako ho zočila, zastala a zakričala ešte na svojich spoločníkov na túre, aby za ňou nešli. „Ešte sa obzerali, či ide niekto, komu je potrebné sa uhnúť, ale ja som im povedala, že nie, ale že je tam medveď,“ uviedla. Medveď začal okolo nej chodiť, kráčať, krúžiť a niekoľkokrát podľa jej slov prešiel cestu sprava doľava a späť. „Pomaly sa približoval bližšie a bližšie a nechcel mi dať pokoj,“ priblížila pre Topky.sk.

Galéria fotiek (6) Zdroj: archív

V ťažkej situácii jej nakoniec pomohol kamarát, ktorý sa priblížil bližšie k nej a poradil jej, aby išla naspäť. „Tak som išla naspäť k nemu, no medveď kráčal za mnou a vtedy mi dvakrát šľahol labami po batohu, ktorý som mala na chrbte. Kamarát mi vtedy povedal, aby som si batoh zložila a zahodila ho,“ povedala. Tieto rady počúvla a ruksaka sa zbavila, to medveďovi stačilo a žene dal pokoj. Ďalej sa totiž sústredil iba na odhodený batoh, ktorý si zobral do papule a odniesol preč.

Tým sa však celý prípad ani zďaleka nekončí. „My sme išli okamžite naspäť na Trangošku a cestou sme stretli chatárov, ktorí chodia hore na Štefáničku, lebo práve v ten deň vozili zásoby,“ pokračuje v rozprávaní Daniela.

Galéria fotiek (6) Zdroj: archív

Muži jej poradili, aby celú vec nahlásila na príslušné miesta, čo aj urobila a tiež jej prisľúbili, že ak cestou nájdu jej veci, tak jej ich prinesú. Žena nakoniec ich zásluhou dostala naspäť ruksak, ktorý bol roztrhaný. Bundu, o ktorú prišla pri strete s medveďom tiež, jej už však ani nenosili naspäť, bola doslova na franforce. Zmieniť treba aj fakt, že dostať k veciam sa im podarilo až na druhýkrát, lebo keď išli hore prvýkrát, medveď bol stále pri batohu. "Jeden z nich bol na lyžiach, práve jemu sa podarilo zobrať mi na druhýkrát batoh," uviedla.

S medveďom mal ale dočinenia následne aj on sám, pretože ho začal naháňať. „Mal ešte veľké šťastie, že bol na lyžiach. Hovoril, že išiel dole 80-tkou a medveď ho dlho naháňal. Čakal, že urobí na lyžiach dva zábery palicami a medveď to nechá tak, no medveď to tak nenechal," uviedla. Nakoniec však celá záležitosť aj v jeho prípade dobre dopadla.

S medveďom sa však dnes stretli aj ďalší. "Cestou dolu ako sme schádzali sme stretli niekoľko skupiniek ľudí, ktorí išli hore. Každú jednu skupinku sme varovali, aby nešli hore, lebo je tam medveď, alebo aby si dávali aspoň pozor. Jednu z tých skupiniek tvorili dvaja či traja skialpinisti a tí sa rozhodli to vyskúšať a ísť hore. Stretli sme ich potom dolu na chate, kde sa vrátili s tým, že sa im okolo medveďa nepodarilo prejsť a začal ich ohrozovať," pokračovala napadnutá žena v rozprávaní.

Galéria fotiek (6) Zdroj: archív

Ako sa ukázalo, medveď je už v týchto končinách známa firma a dokonca sa medzi turistami teší popularite. "Chatári mi vraveli, že je to medveď, ktorý už minulý rok robil šarapatu, vtedy mal ešte matku, ktorá ho neskôr odstavila. Minulý rok bol ale ešte veľmi plachý. Tento rok ho ľudia začali kŕmiť po ceste, na chate a dokonca aj na parkovisku," uviedla. Na medveďa, ktorý si podľa všetkého na takéto zaobchádzanie zo strany turistov rýchlo zvykol, mali začať padať sťažnosti a vo veci mali byť kontaktované aj príslušné orgány. O zásahu proti medveďovi sa však rozhodlo až potom, ako dnes napadol človeka.

❗️Dôležitý oznam❗️Prosíme všetkých turistov, aby až do odvolania, nevyužívali turistický chodník z Trangošky na Chatu... Posted by Národný park Nízke Tatry on Wednesday, April 20, 2022

Ako prvá na vážnu situáciu s medveďom dnes upozornila spomínaná chata. "Medveď dostal odvahu a napadol dvoch ľudí. Neuteká, ale naháňa a len s veľkým šťastím sa nič nestalo," uviedli. Od kompetentných majú prísľub, že po medveďa už zajtra prídu, uspia ho a "v doline bude bezpečnejšie."

Pred medveďom varuje aj Národný park Nízke Tatry. "Prosíme všetkých turistov, aby až do odvolania, nevyužívali turistický chodník z Trangošky na Chatu M.R. Štefánika. Medveď, ktorý sa tu vyskytuje, v dôsledku prikrmovania tak turistami, ako aj majiteľmi chát úplne stratil plachosť, takže môže predstavovať ohrozenie pre turistov. Situáciu rieši Zásahový tím ŠOP SR pre medveďa hnedého v spolupráci so Správou NAPANT a ďalšími subjektami," uviedli.