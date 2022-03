VIDEO Odborníci sú zúfalí z neúnavného medveďa: Miluje miestnych psov, museli ho vyhostiť

Juan Carrito sa stal hviezdou po tom, čo sa vlámal do pekárne a zjedol zásoby čerstvo upečených sušienok, informoval spravodajský server The Times. "Vieme, že v parku sú ďalšie medvede, s ktorými by mohol byť a naozaj dúfame, že tentoraz zostane na mieste," povedal biológ Antonio Antonucci.

Medveď sa prvýkrát dostal do povedomia vlani, keď bol videný, ako stojí na zadných nohách, aby sa mohol napiť z fontány v meste Roccaraso, zatiaľ čo si ho turisti fotili. A potom zavítal do pekárne, kde si doprial sušienky. V obavách, že sa nedokáže vrátiť k životu vo voľnej prírode a stane sa nebezpečenstvom pre ľudí, ho odborníci v decembri odchytili a odviezli do hôr asi 15 kilometrov od mesta, ale do desiatich dní bol Juan Carrito späť. "Na mesiac si našiel miesto, kde prezimoval, ale už vo februári sa znova hrabal v smetných kontajneroch v Roccarase a vyhľadával spoločnosť miestnych psov, aby sa s nimi mohol hrať," povedal Antonucci.

Juan Carrito je jeden z iba šiestich desiatok vzácnych medveďov apeninských, ktorí žijú na Apeninskom polostrove. Nie je agresívny, aj keď predstieral útok na ľudí, ktorí sa ho snažili odháňať od smetných košov. "Problém je, že je veľký, váži viac ako sto kilogramov," uviedol Antonucci.

Začiatkom marca sa šelmu podarilo nalákať do odchytovej pasce pomocou cestičky vytvorenej z jabĺk. Potom bola prevezená do útulku, kde žila po boku medveďa oslobodeného z nelegálnej zoologickej záhrady vedenej členom mafie. "Chceli sme, aby si Juan Carrito znova zvykol na pobyt medzi medveďmi a čakali sme, až z miesta, kam sme ho chceli odviezť, zmizne sneh," vysvetlil biológ. Zhruba po troch týždňoch bol medveď uspaný a vrtuľníkom prevezený do parku Majella, ktorý leží od Roccarasa ešte o niečo ďalej ako predchádzajúce miesto vypustenia. "Šanca, že zostane na mieste, nie je vysoká, ale naozaj mu chceme dať šancu na normálny život," dodal odborník.