NEUVERITEĽNÁ „zábavka“ turistov v Tatrách: Fotky a videá s medveďom! Dokonca ich prikrmujú, ochranári zúria

BRATISLAVA - Nová „zábavka“ medzi turistami. Iba včera sme vám priniesli príbeh ženy, ktorú v lese napadol medveď. Ako sa našťastie ukázalo, viac ako samotná turistka ho zaujímal jej ruksak. Zrejme to však nebola iba náhoda. Medveď mal totiž patriť v tejto lokalite Nízkych Tatier doslova medzi „atrakcie“ pre niektorých turistov, ktorí sa ho nebáli kŕmiť či sa s ním fotiť. Nad týmto „moderným trendom“ ktorý u nás naberá na popularite, už krútia hlavou aj kompetentní z rezortu životného prostredia.

Na sociálnych sieťach sa v poslednej dobe šíria videá, ktoré znázorňujú nebezpečné správanie sa turistov v lese. „Fotenie medveďov a natáčanie videí nemusí mať vždy šťastný koniec. Prikrmovanie je navyše zakázané a medvedie jedince, ktoré kvôli tomu stratili svoju prirodzenú plachosť, čaká odchyt a usmrtenie,“ upozornilo ministerstvo.

Ako uviedli, spomínaný medveď pravdepodobne stratil plachosť kvôli doterajšiemu správaniu turistov, ktorí ho prikrmovali len preto, aby si s ním spravili fotografiu. „Aj to môže byť dôvodom, prečo medveďa teraz zaujal batoh s potravinami. Podľa vyjadrení Zásahového tímu pre medveďa hnedého, svojím nezodpovedným správaním návštevníci národného parku ohrozujú aj svoje životy a zdravie, aj život medveďa,“ uviedli.

Poukázali tiež na to, že ľahko dostupná a vysoko energetická potrava zmení správanie zveri, čím sa stáva nebezpečenstvom pre ľudí. „Túžba po spoločnej fotografii či videonahrávky so šelmou, akou je aj medveď hnedý, sa môže vypomstiť. Ochranári apelujú na návštevníkov lesov, aby nepodceňovali riziko stretu s medveďom, aby sa k nemu nikdy nepriblížili a pohybovali sa iba po vyznačených chodníkoch. V prípade nečakaného stretnutia namiesto vyhotovenia fotografie či videa, je najlepšie vzdialiť sa opačným smerom, potichu a pokojne, pretože v prípade úteku by medveď mohol turistu pokladať za unikajúcu korisť,“ varujú ľudí.

Ministerstvo životného prostredia dlhodobo upozorňuje na problém nelegálneho vnadenia a prikrmovania. V tejto veci aktívne koná Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR, ako aj Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Ruksak mu stačil, turisti ho dobre poznajú

Spomínaný medveď zaútočil na viacerých ľudí, ktorí sa pohybovali v blízkosti známej chaty M.R. Štefánika pod Ďumbierom. Najskôr napadol ženu, ktorá bola aj s kamarátmi na turistike. Medveď sa k turistke začal približovať a keď sa chcela vrátiť späť, dvakrát jej šľahol labami po batohu. Ten následne na radu kamaráta odhodila, čo našťastie pomohlo. Medveď sa totiž sústredil na batoh a ženu nechal na pokoji. Neskôr s ním však mali dočinenia aj muži, ktorí na chatu niesli zásoby. Jedného z nich, ktorí bol na lyžiach, dokonca naháňal. Neskôr v ten deň ohrozoval aj skupinku skialpinistov.

Medveď má byť v týchto končinách známa firma a dokonca sa medzi turistami teší popularite. "Chatári mi vraveli, že je to medveď, ktorý už minulý rok robil šarapatu, vtedy mal ešte matku, ktorá ho neskôr odstavila. Minulý rok bol ale ešte veľmi plachý. Tento rok ho ľudia začali kŕmiť po ceste, na chate a dokonca aj na parkovisku," uviedla pre Topky.sk napadnutá turistka.

Na medveďa, ktorý si podľa všetkého na takéto zaobchádzanie zo strany turistov rýchlo zvykol, mali začať padať sťažnosti a vo veci mali byť kontaktované aj príslušné orgány. O zásahu sa však rozhodlo až potom, ako napadol človeka.