Šokujúci PRIESKUM: Takmer 40 % Rusov si želá vojnu na Slovensku! Situáciu na Ukrajine podporujú

BRATISLAVA - Prieskum ukrajinskej agentúry Active Group priniesol šokujúce výsledky. Vojnu na Ukrajine schvaľuje až 86,6 percent Rusov. Takmer 40 percent z nich by si želalo napadnutie aj našej krajiny.

Ukrajinská organizácia "Active Group" s dlhoročnou tradíciou výskumom, ankiet a analýz vypracovala prieskum s niektorými zásadným zisteniami. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti. "Na základe informácií z otvorených zdrojov a histórie tejto skupiny sa nemáme dôvod domnievať, že by ich závery nemali byť objektívne," upozorňuje polícia.

39,6 % RUSOV SI ŽELÁ VOJNU NA SLOVENSKU Ukrajinská organizácia "Active Group" s dlhoročnou tradíciou výskumom, ankiet a... Posted by Polícia Slovenskej republiky on Thursday, March 17, 2022

Z prieskumu, ktorý sa konal na reprezentatívnej vzorke občanov Ruskej federácie, vyplýva, že až 86,6 % Rusov podporuje ruskú inváziu do ďalších krajín Európy. Útok smerom do Poľska podporuje až 75,5 % Rusov.

Galéria fotiek (5) Takmer 40 % Rusov si želá vojnu na Slovensku

Zdroj: Reprofoto/Active Group

Vojna na Slovensku

Agentúra sa v prieskume, ktorý bol vykonaný 11. až 14. marca, pýtala aj to, či občania Ruskej federácie podporujú rozšírenie vplyvu Ruska do krajín, ktoré kedysi tvorili ZSSR. Až 48,9 % Rusov na túto otázku odpovedalo kladne.

Vplyv smerom do krajín Varšavského paktu vrátane bývalého Československa podporuje 40,4 % Rusov. Až 39,6 % Rusov podporuje ďalší útok do krajín bývalého Varšavského paktu, teda aj do bývalého Československa.