Ďalší PRIESKUM prináša napínavé čísla: Voľby by vyhral Hlas, no o druhé miesto sa bijú tieto strany

BRATISLAVA - Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali koncom začiatkom marca, vyhrala by strana Hlas-SD so ziskom 18 percent hlasov. Na druhom mieste by skončila strana Sloboda a Solidarita s podporou 14,7 percenta. Tretia by bola strana Smer-SSD so 14 percentami hlasov. Vyplýva to z prieskumu volebného modelu agentúry AKO pre reláciu Na hrane televízie JOJ, ktorý sa konal 8. marca až 11. marca 2022 na vzorke 1000 respondentov.

Do parlamentu by sa dostalo aj OĽaNO s podporou 9,4 percenta. Nasledovalo by Progresívne Slovensko s 8,9 percenta a KDH so ziskom 7,4 percent hlasov. S podporou 6,2 percenta by sa do parlamentu dostalo hnutie Sme rodina a tiež Republika s 5,7 percentami.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Agentúra AKO

Pred bránami parlamentu by bolo tesno

Do NR SR by sa nedostala SNS (3,9 percenta) ani Aliancia (3 percenta). Pred bránami parlamentu by zostali aj Za ľudí (2,6 percenta) a strana Maďarské fórum (2,3 percenta). ĽSNS by získalo 1,8 percenta, Dobrá voľba a Umiernení 0,9 percenta a strana Spolu-občianska demokracia 0,5 percenta hlasov.

V prepočte na kreslá v Národnej rade SR by ich Hlas-SD získal 32, SaS 26 a Smer-SSD 25. Za OĽaNO by do parlamentu zasadlo 17 poslancov, za Progresívne Slovensko 16, za KDH 13, za Sme rodinu 11 a za Republiku 10 poslancov.