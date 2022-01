Rok 2022 bude v znamení súdov: Verdikt by si mohol vypočuť Gašpar či Kotleba! Vracia sa aj vražda Kuciaka

V roku 2020 skončili vo väzobnej cele viacerí prominetní ľudia. Počas akcie Búrka zadržala Národná kriminálna agentúra okrem niekoľkých sudcov, aj bývalú štátnu tajomníčku a exsudkyňu Moniku Jankovskú. Vo väzbe skončil aj nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, ale aj bývalý šéf polície Tibor Gašpar či exšpeciálny prokurátor Dušan Kováčik.

Už koncom februára sa kauza Dobytkár presunie na Špecializovaný trestný súd. Ide o rozsiahlu korupčnú schému pri rozdávaní dotácií prostredníctvom Poľnohospodárskej platobnej agentúry. Práve v nej je jeden z obvinených aj Norbert Bödör. Obžaloba je podaná aj v prípade Očistec, v ktorom figuruje Tibor Gašpar či Dušan Kováčik.

Vražda Kuciaka

V novom roku by sa mala pred súd opäť dostať aj vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Vo februári 2018 ich našli zastrelených v ich dome vo Veľkej Mači. V prípade sú odsúdení bratranci Miroslav Marček a Tomáš Szabó a ako sprostredkovateľ Zoltán Andruskó. Ďalšími obžalovanými boli podnikateľ Marian Kočner a jeho volavka Alena Zsuzsová.

Zsuzsovú a Kočnera senát Špecializovaného trestného súdu pod vedením Aleny Zsuzsovej oslobodil spod obžaloby v septembri 2020. Prípad išiel na Najvyšší súd, ktorý rozhodol, že ho vráti na Špecializovaný trestný súd.

Kotlebove šeky

Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Ružena Sabová rozhodla o tom, že Marian Kotleba je vinný v prípade kontroverzných šekov. Sabová predsedu ĽSNS odúdila na štyri roky a štyri mesiace v októbri 2020. Kotleba sa odvolal na Najvyšší súd. Ten však ani po vyše roku nevytýčil pojednávanie.

Marian Kotleba je stíhaný na slobode. Tvrdil, že suma na šekoch nemala nič spoločné s extrémistickou symbolikou. To je však otázne vzhľadom na históriu Ľudovej strany naše Slovensko, jej členov, ako aj samotného Kotlebu. Ak by Najvyšší súd Kotlebu odsúdil, ten by stratil poslanecký mandát.

Kováčik na Najvyššom súde

Najvyšší súd sa bude zaoberať aj prípadom bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Toho už odsúdil Špecializovaný trestný súd v Pezinku na 14 rokov väzenia a trest prepadnutia majetku. Kováčik sa odvolal na Najvyšší súd.

Kováčik je obžalovaný z toho, že mal od mafie zobrať 50-tisíc eur za to, že sa niekdajší šéf takáčovcov Ľubomír Kudlička dostal z väzby na slobodu. Podľa samosudkyne Pamely Záleskej zneužil svoju funkciu a namiesto toho, aby bojoval proti zločincom, sám sa jedným z nich stal.

Súdiť budú aj bývalých kolegov

Pred súd by sa mali postaviť aj aktéri kauzy Búrka. Asi najznámejšou z nich je bývalá štátna tajomníčka a exsudkyňa Monika Jankovská. Tá bola pôvodne vo väzbe polroka, potom skončila na psychiatrii, keď sa pokúsila o samovraždu. Jankovskú nakoniec prepustili a na nohe má monitorovací náramok. Všetky obvinenia najskôr popierala, neskôr sa k väčšine z nich priznala.

Medzi obvinenými bola aj Jankovskej sestra Andrea Haitová, bývalý predseda Krajského súdu v Bratislave Ľuboš Sádovský a aj bývalý predseda Okresného súdu Bratislava III David Lindtner. Ďalšími obvinenými boli sudkyňa Denisa Cviková, sudca Richard Molnár, Eugen Pálšthy či sudkyne Mirian Repáková a Zuzana Maruniaková.