V akej farbe je váš okres? ZOZNAM opatrení: V čiernych okresoch platia najprísnejšie pravidlá

Od 8. novembra 2021 budeme mať na Slovensku už len dva oranžové okresy. V čiernej fáze ich bude už 36, bordových okresov bude 34 a červených sedem, 14 okresov využilo žolíka a sú v lepšej fáze.

VIDEO Situácia sa zhoršuje veľmi rýchlo, denne pribúda viac ako 6-tisíc prípadov, z hospitalizovaných zomrie okolo 20 percent

Aktuálne rozdelenie okresov

Fáza ostražitosti (oranžová farba): okres Komárno a Šaľa

V 1. stupni ohrozenia (červená farba) budú okresy Bratislava I.- V., Dunajská Streda a Galanta.

V 2. stupni ohrozenia (bordová farba) budú okresy Bánovce nad Bebravou, Banská Štiavnica, Dolný Kubín, Gelnica, Hlohovec, Ilava, Košice I.- IV., Košice-okolie, Levice, Malacky, Myjava, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Prešov, Prievidza, Revúca, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Senec, Senica, Skalica, Trenčín, Trnava, Žarnovica, Žilina, Zlaté Moravce a okres Zvolen.

V najhoršej čiernej fáza (3. stupeň ohrozenia) sa ocitnú okresy Banská Bystrica, Bardejov, Brezno, Bytča, Čadca, Detva, Humenné, Kežmarok, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Púchov, Rimavská Sobota, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou a Žiar nad Hronom.

Opatrenia platné v jednotlivých okresoch

RÚŠKA

Oranžové okresy: Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou je povinné v interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov. Povinné je aj na hromadných podujatiach, a to aj v exteriéri.

Červené okresy: V interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinný respirátor. V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou na hromadných podujatiach.

Bordové a čierne okresy: V interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinné mať na nose aj ústach respirátor. V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest, a to buď rúškom, respirátorom, šálom alebo šatkou, ak ste od cudzích osôb menej ako dva metre.

Z prekrytia horných dýchacích ciest platia aj výnimky, ktorú sú podrobne uvedené vo vyhláške ÚVZ SR č. 250.

PREVÁDZKY A PODUJATIA

Prevádzky, okrem typov prevádzok stanovených vyhláškou, a organizátori hromadných podujatí si musia vybrať, v akom režime budú fungovať:

Základ: Prístup pre všetky osoby

OTP: Prístup pre očkovaných, testovaných, a po prekonaní COVID-19, pričom negatívny výsledok má byť z:

- PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu,

- antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu.

Očkovaní: pre kompletne zaočkovaných, teda:

- 14 dní po podaní druhej dávky dvojdávkovej vakcíny,

- 21 dní po zaočkovaní jednodávkovou vakcínou,

- 14 dní po prvej dávke ktorejkoľvek vakcíny, ak bola osoba zaočkovaná do 180 dní od prekonania COVID-19,

- na účely vyhlášok k obmedzeniam prevádzok a organizácii hromadných podujatí sa ako kompletne zaočkované posudzujú aj deti do veku 12 rokov a 2 mesiace.

Režim, v ktorom prevádzka funguje, musí viditeľne vyznačiť vo svojich priestoroch. Organizátor hromadného podujatia rovnako musí pri vstupe viditeľne označiť, ktorým osobám umožní vstup. Vstup a pobyt v prevádzke alebo do priestorov hromadného podujatia musí prevádzkovateľ/organizátor povoliť len zákazníkom/účastníkom vo zvolenom režime.

Režim (základ, OTP, kompletne zaočkovaní) na vstupe do prevádzky si nie sú povinné označiť esenciálne prevádzky a služby vymenované v § 2 odsek 2 vyhlášky upravujúcej činnosť prevádzok. Ide napríklad o potraviny, drogérie, lekárne, očné optiky a predajne zdravotníckych pomôcok, kúpele poskytujúce procedúry na základe návrhu lekára, predajne novín a tlačovín, predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie, knižnice, čerpacie stanice, opravovne a servis elektroniky strojov, služby STK a emisnej kontroly a podobne. Tieto prevádzky a služby si nemusia stanoviť režim ani v čiernom okrese. Ostatné prevádzky a služby, ktoré majú povolenú činnosť v čiernom okrese, si musia zvoliť režim OTP alebo režim zaočkovaní.

HROMADNÉ PODUJATIA

Oranžové okresy

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: v interiéri najviac 25 % kapacity, v exteriéri najviac 50 % kapacity; ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 1000 osôb v exteriéri, 500 v interiéri

Základ: státie - exteriér max 100 osôb, státie - interiér max 50 osôb, sedenie - exteriér max 50 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 osôb), sedenie - interiér max. 25 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 osôb)

Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť. Táto povinnosť neplatí pre podujatia v režime OTP alebo výlučne zaočkovaní.

Červené okresy

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 150 osôb

Základ: max. 10 osôby

Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

Bordové okresy

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 50 osôb

Základ: max. 6 osôb

Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

Čierne okresy

Zaočkovaní: max. 100 osôb

OTP: zakázané

Základ: zakázané

Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

Podujatia (s výnimkou svadieb, večierkov, osláv a iných obdobných podujatí alebo podujatí v prevádzkach verejného stravovania), kde sú zaočkovaní všetci účastníci, sú v zelených až bordových okresoch bez kapacitného limitu. Ak je účasť vyššia ako 1000 osôb, je potrebné toto podujatie ohlásiť najneskôr 48 hodín pred začiatkom miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Ak sa podujatie koná v exteriéri, organizátor ho musí ohradiť a vyznačiť jeho vstup a výstup.

ŠPORTOVÉ PODUJATIA - SÚŤAŽE, LIMITY PRE ŠPORTOVCOV

Oranžové okresy

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: Najviac 200 osôb v interiéri alebo 400 v exteriéri

Základ: maximálne 50 osôb

Červené okresy

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: interiér 75 osôb na jeden sektor, exteriér 150 osôb na jeden sektor

Základ (len tréningy): 10 osôb na sektor

Bordové okresy

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: 50 osôb na sektor

Základ (len tréningy): 6 osôb na sektor

Divácka kapacita na športových podujatiach sa riadi všeobecnými pravidlami pre hromadné podujatia.

Čierne okresy

Zaočkovaní: max. 100 osôb

OTP: zakázané (iba profesionálne súťaže menované vo vyhláške)

Základ: zakázané

KULTÚRNE PODUJATIA

Oranžové okresy

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: Najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 500 osôb v interiéri alebo 1000 v exteriéri

Základ: v prípade sedenia najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 250 sediacich osôb v interiéri alebo 500 v exteriéri; v prípade státia najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 50 osôb stojacich v interiéri alebo 100 v exteriéri

Červené okresy

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: 50 % kapacity, avšak do 250 osôb v interiéri a do 500 osôb v exteriéri

Základ: 50 % kapacity, avšak do 50 sediacich osôb

Bordové okresy

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: 50 % kapacity, avšak do 150 osôb v interiéri a do 200 osôb v exteriéri

Základ: zakázané

Čierne okresy

Zaočkovaní: max. 100 osôb

OTP: zakázané

Základ: zakázané

Podrobnejšie informácie na kulturnysemafor.sk.

BOHOSLUŽBY

Oranžové okresy

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: interiér max. 25 % kapacity priestoru, exteriér max. 50 % kapacity priestoru; pokiaľ nie je určiteľná kapacita, interiér do 500 osôb, exteriér pre 1000 osôb

Základ: státie - exteriér max. 100 osôb, státie - interiér max. 50 osôb; sedenie - exteriér max. 50 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 osôb), sedenie - interiér max 25 % kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 osôb)

Červené okresy

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: max. 25 % kapacity priestoru (ak nie je určiteľná kapacita, max. 150 osôb)

Základ: 1 osoba na 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 150 m2, tak max. 10 osôb)

Bordové okresy

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: maximálne 25 % kapacity priestorov, najviac 50 osôb

Základ: 1 osoba na 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 90 m2, tak max. 6 osôb)

Čierne okresy

Zaočkovaní: max. 100 osôb

OTP: 1 osoba na 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 90 m2, tak max. 6 osôb)

Základ: 1 osoba na 25 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 150 m2, tak max. 6 osôb)

OBRAD SOBÁŠA ALEBO KRSTU

Oranžové okresy

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: interiér max. 25 % kapacity priestoru, exteriér max. 50 % kapacity priestoru; pokiaľ nie je určiteľná kapacita, interiér do 500 osôb, exteriér pre 1000 osôb

Základ: sedenie najviac 25 % kapacity (najviac 100 osôb) v interiéri a 50 % (najviac 200 osôb) v exteriéri, státie najviac 50 v interiéri a 100 v exteriéri

Červené okresy

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: maximálne 25 % kapacity priestorov hromadného podujatia, ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 150 osôb

Základ: 1 osoba na 15 m2 podlahovej plochy priestoru; pokiaľ je podlahová plocha menšia ako 150 m2, v priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 10 osôb

Bordové okresy

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 50 osôb

Základ: max. 6 osôb

Čierne okresy

Zaočkovaní: max. 100 osôb

OTP: zakázané

Základ: zakázané

SVADBY, OSLAVY, VEČIERKY A INÉ OBDOBNÉ PODUJATIA ALEBO PODUJATIA V PREVÁDZKACH VEREJNÉHO STRAVOVANIA

Organizátor je vždy povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

Oranžové okresy

Zaočkovaní: najviac 100 osôb v interiéri alebo 200 osôb v exteriéri

OTP: najviac 50 osôb v interiéri alebo 100 v exteriéri

Základ: nesmú sa konať

Červené okresy

Zaočkovaní: interiér max. 50 osôb, exteriér max. 80 osôb

OTP: interiér max. 25 osôb, exteriér max. 40 osôb

Základ: nesmú sa konať

Bordové okresy

Zaočkovaní: max. 20 osôb

OTP: zakázané

Základ: zakázané

Čierne okresy

Zaočkovaní: zakázané

OTP: zakázané

Základ: zakázané

OBCHODNÉ DOMY

Oranžové okresy: bez kapacitného limitu, otvorené sedacie sekcie a detské kútiky

Červené, bordové a čierne okresy: najviac 1 osoba na 15 m2, zatvorené sedacie sekcie a detské kútiky

HOTELY A PODOBNÉ UBYTOVACIE SLUŽBY

Oranžové okresy

Zaočkovaní: ubytovanie bez kapacitného limitu

OTP: ubytovanie bez kapacitného limitu

Základ: ubytovanie zakázané

Červené a bordové okresy

Zaočkovaní: ubytovanie bez kapacitných obmedzení

OTP: 2 dospelé osoby na izbe alebo členovia jednej domácnosti na samostatnej izbe

Základ: ubytovanie zakázané

Čierne okresy

Ubytovanie zakázané, to sa netýka dlhodobého ubytovania, karanténneho ubytovania, krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania a služieb nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia.

REŠTAURÁCIE A OSTATNÉ ZARIADENIA VEREJNÉHO STRAVOVANIA

Oranžové okresy

Zaočkovaní: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri dvojmetrové rozostupy medzi stolmi

OTP: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri dvojmetrové rozostupy medzi stolmi

Základ: vstup len do exteriéru, na terase max 10 osôb

Červené okresy

Zaočkovaní: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri rozostup stolov najmenej 2 metre

OTP: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri rozostup stolov najmenej 2 metre

Základ: okienkový predaj a rozvoz

Bordové okresy

Zaočkovaní: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri rozostup stolov najmenej 2 metre, konzumácia len posediačky

OTP: povolený len exteriér, bez kapacitných obmedzení, rozostup stolov v exteriéri najmenej 2 metre

Základ: okienkový predaj a rozvoz

Pre predaj jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby neplatia obmedzenia.

Čierne okresy

Povolený len predaj zabalených jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby.

FITNESCENTRÁ

Oranžové okresy

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových alebo najviac 20 zákazníkov

Základ: najviac 10 osôb

Červené okresy

Zaočkovaní: 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2

OTP: 10 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2

Základ: zakázané

Bordové okresy

Zaočkovaní: 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2

OTP: zakázané

Základ: zakázané

Čierne okresy

Zakázané pre všetky režimy.

MÚZEÁ, GALÉRIE, VÝSTAVNÉ SIENE

Oranžové okresy

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: bez kapacitného limitu

Základ: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových

Červené okresy

Zaočkovaní: hromadné prehliadky v skupinách bez kapacitných obmedzení

OTP: hromadné prehliadky v skupinách do 10 osôb

Základ: individuálne prehliadky s obmedzením 1 návštevník na 15 m2

Bordové okresy

Zaočkovaní: hromadné prehliadky v skupinách bez kapacitných obmedzení

OTP: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových

Základ: zakázané

Čierne okresy

Zaočkovaní: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových

OTP: zakázané

Základ: zakázané

TAXISLUŽBY

Oranžové, červené a bordové okresy: najviac dve osoby v jednom rade - vrátane vodiča

Čierne okresy: najviac dve osoby vo vozidle

Červené, bordové a čierne okresy: po každom zákazníkovi dezinfekcia priestorov pre zákazníkov (dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom)

WELLNESS, AKVAPARKY, PRÍRODNÉ A LIEČEBNÉ KÚPELE

Liečebne na predpis lekára: neplatia kapacitné obmedzenia.

Oranžové okresy

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: maximálne 50 % kapacity, najviac 1000 osôb

Základ: nesmie sa používať

Červené okresy

Zaočkovaní: pre zákazníkov ubytovaných v týchto prevádzkach bez kapacitného limitu; ak nie sú ubytované v týchto prevádzkach, najviac 10 osôb

OTP: 10 osôb iba pre zákazníkov ubytovaných v týchto prevádzkach

Základ: nesmie sa používať

Bordové okresy: Činnosť povolená do 10 osôb len pre prevádzky, ktoré sú súčasťou ubytovacích zariadení a poskytujú služby len pre plne zaočkovaných ubytovaných hostí.

Čierne okresy: Zakázané pre všetky režimy.

UMELÉ KÚPALISKÁ

Oranžové okresy

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: najviac 50 % kapacity

Základ: najviac 10 osôb

Červené okresy

Zaočkovaní: 50 % kapacity

OTP: 25 % kapacity

Základ: zakázané

Bordové okresy

Zaočkovaní: 25 % kapacity

OTP: najviac 10 osôb

Základ: zakázané

Čierne okresy

Zaočkovaní: najviac 10 osôb

OTP: zakázané

Základ: zakázané

Prevádzky poskytujúce služby za účelom tréningu športových klubov majú osobitné pravidlá popísané vo vyhláške.

VLEKY A LANOVKY

Vleky, teda nie uzatvorené kabínky, sú otvorené pre plne zaočkované osoby alebo osoby v režime OTP v prevádzke vo všetkých farbách COVID semaforu. Kapacitné obmedzenia sa týkajú iba kabínkových lanoviek.

Oranžové okresy

Zaočkovaní: bez kapacitných obmedzení

OTP: bez kapacitných obmedzení

Základ: kabínkové lanovky zakázané

Červené a bordové okresy

Zaočkovaní: 50 % kapacity

OTP: kabínkové lanovky zakázané

Základ: kabínkové lanovky zakázané

Čierne okresy

Zaočkovaní: 25 % kapacity

OTP: kabínkové lanovky zakázané

Základ: kabínkové lanovky zakázané

NÁVŠTEVY V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH

Návštevníkmi budú môcť byť osoby, ktoré spĺňajú definíciu plne zaočkovanej osoby, prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo majú negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19:

- PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín od odberu,

- Antigénový test nie starší ako 24 hodín od odberu.

Netýka sa to osôb, ktoré privážajú či sprevádzajú pacientov na vyšetrenie alebo hospitalizáciu, len osôb, ktoré prichádzajú navštíviť hospitalizované osoby. Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu vo svojej územnej pôsobnosti nariadiť aj miernejšie alebo prísnejšie opatrenia.