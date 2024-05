Národná rada SR po takmer týždni opäť ožila! Parlament odsúdil útok na premiéra Roberta Fica

(Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

11:40 Predseda SaS Branislav Gröhling oceňuje, že sa po útoku na premiéra vrátili do NR SR. "Veľmi zvláštna atmosféra tu ráno bola. Oceňujem, že politici v rámci koalície sú nastavení, že tá jediná a slušná, vecná komunikácia, ktorá tu prebiehala počas grémia, tu ostane aj do budúcnosti," povedal. Dodal, že strana SaS sa odmieta hádať, prekrikovať, urážať a že budú pokračovať v rokovaní vecne, slušne, odborne ale aj kriticky. "Tak, ako to bolo doteraz," skonštatoval s tým, že sú pripravení v strane tlmiť vášne medzi koaličnými a opozičnými poslancami, ktoré by mohli nastať. "Tento postoj sme prezentovali na grémiu," vyhlásil.

11:25 Návrh uznesenia bol prvým bodom utorkového programu poslancov. O uznesení hlasovali ihneď po jeho prerokovaní. Za hlasovalo všetkých prítomných 130 poslancov, teda ho schválili jednomyseľne. Národná rada SR tak odsúdila útok na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v Handlovej.

11:20 Koaliční poslanci Ján Richter, Róbert Puci a Andrej Danko okrem toho predložili na utorkovú schôdzu NR SR návrh uznesenia k nedávnemu atentátu na predsedu vlády Roberta Fica s cieľom odsúdiť násilie motivované politickými dôvodmi a vyzvať k zmierneniu napätia v spoločnosti. Žiga ho zaradil ako nový bod do schôdze.

(Zdroj: TASR - Jaroslav Novák )

Žiga vyzval na nastolenie nového dialógu bez urážok

V úvode rokovania zaznela štátna hymna a s prejavom vystúpil podpredseda NR SR Peter Žiga (Hlas-SD), ktorý je poverený riadením parlamentu. "Pred nami je jedno z najdôležitejších rokovaní. Obraciam sa preto na vás, poslancov. Všetci sa zhodneme, že útok na premiéra Fica je útokom na demokraciu," povedal na úvod rokovania dočasne poverený predseda parlamentu Peter Žiga (Smer-SD). "Nenávisť a nevyberaná konfrontácia nikdy neposunula spoločnosť. Je na nás, aby sme to zastavili," dodal. "Každý zvolený v tejto sále zastupuje časť spoločnosti. Zvolili si nás pre dôveru a naše schopnosti riešiť ich problémy. Dávame príklady ľuďom, ktorí potom napodobňujú správanie alebo vnímajú, čo je dovolené a čo je normálne. Každý by si mal zvážiť, či z jeho úst nevychádza nenávisť, ktorá vedie k násiliu a vražde," povedal.

"Bojujme s rešpektom k politickému súperovi bez vulgarizmov a agresie. Pokojne majme vášnivé vystúpenia a tlačové konferencie, ale nebojujme na ulici. Nenosme pred tribúny šibenice a vulgarizmy na transparentoch. Neťahajme davy pred domy politikov a nerobme z ich rodín terče," uviedol v pléne. "Slovensko je zranená krajina a je na nás, aby sme to zastavili a upokojili spoločnosť," povedal.

V súčasnosti by podľa Žigu nebolo riešením nepokračovať v rokovaní parlamentu. "Chod štátu nezastaví žiaden terorista ani atentátnik. Vládna koalícia aj opozícia budú plniť svoj program a poslanci budú rokovať a hlasovať o zákonoch. Ak by sme to neurobili, poškodili by sme demokraciu a ukázali by sme, že štát je možné násilím zastaviť," uzavrel.

Rokovať sa bude o viacerých bodoch

Poslanci budú na aktuálnej schôdzi rokovať do 20.00 h, teda o hodinu dlhšie ako zvyčajne. Obedná prestávka bude skrátená na hodinu, a to od 13.00 h do 14.00 h.

Poslanci majú na programe aktuálnej schôdze ešte niekoľko bodov. Rokovať majú okrem iného aj o vládnych návrhoch, napríklad o novele zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Na stole majú poslanci aj návrhy z dielne envirorezortu, ktorými sa má uľahčiť regulácia medveďov. Parlament prerušil minulý týždeň rokovanie počas mimoriadnej schôdze, ktorá sa týkala legislatívnych zmien v RTVS. Aj tento bod by mali poslanci ešte prerokovať.