TOTO tu ešte nebolo: Radikálni odporcovia očkovania chodia za známymi lekármi, nadávajú im do vrahov!

Vyhrážky nadobudli nový rozmer. Už to nie sú len výhražné správy a komentáre, ktorými viacerých známych lekárov podporujúcich očkovanie častovali odporcovia, ale aj „návštevy“ na adresách. Na verejne známe osoby čakali radikálni odporcovia vakcinácie pred ich domami, kde ich chceli konfrontovať svojimi výhradami a točiť si to na video. Informácie priniesol Denník N.

Podľa portálu takto čakala minulý týždeň skupina desiatok odporcov na adresách infektológov Pavla Jarčušku a Vladimíra Krčméryho, či u pediatričky Eleny Prokopovej. Ich zámer sa im však nepodaril, pretože s nikým z uvedených lekárov sa odporcovia nestretli, avšak, svoje výhrady hovorili cez megafón a následne sa hádali so susedmi lekárov, ktorým takýto štýl komunikácie prekážal.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Skupina, ktorá sa snažila prísť ku mne, to neboli ani bežní antivaxeri, ktorí sa snažia prekrúcať fakty. Išla rovno o taký brutálny štýl, že covid je vymyslený a treba stavať šibenice,“ povedal Jarčuška pre Denník N, za ktorým prišli odporcovia očkovania na adresu, kde síce má menovku, ale nežije tam. Údajne mu prelepili menovku na zvončeku, pričom tam nalepili meno amerického imunológa a poradcu prezidenta Joea Bidena - Anthony Fauci.

Prokopovej sa zastali susedia

K väčšej „roztržke“ došlo pred domom hlavnej odborníčky ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Eleny Prokopovej. K nej pred dom prišla skupina asi tridsiatich ľudí na autách so slovenskými vlajkami, kde rozprávali cez megafón. Na videu, ktoré koluje sociálnou sieťou vidno, ako jedna z protestujúcich zvoní na adrese lekárky a v pozadí hrá hlasno štátna hymna v podaní Metalindy. Protestujúci tvrdia, že Prokopová tým, že očkuje deti, ich zabíja.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„Dobrý deň pani doktorka Prokopová, prosím, vyjdite von, radi by sme s Vami rozprávali, ako to je s vakcináciou malých detí, či to skutočne myslíte vážne, a či sa chcete podieľať takýmto spôsobom na genocíde slovenského národa,“ znie z megafónu, pričom sa demonštrujúci pýtajú, či chce naozaj dospelých a detí očkovať experimentálnou vakcínou, ktorá nebola klinicky testovaná.

Po chvíli vyšli von susedia, ktorým sa spôsob komunikácie demonštrujúcich nepáčil a medzi skupinami došlo k slovným potýčkam. Po chvíli, kedy susedia viackrát pýtali, komu odporcovia nahlásili toto zhromaždenie, odišli. Prokopová považuje za absurdné, že toto spoločnosť dovolí. Je však vďačná susedom, že sa jej zastali, aj keď nik z nich nie je lekár a s očkovaním nemajú nič spoločné. Údajne už pre útoky rozmýšľala, že by sa vzdala funkcií, ktoré zastáva a venovala by sa len ordinovaniu v ambulancii.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aj u Krčméryho

Podobné protestné zhromaždenie sa konalo aj pred domom Vladimíra Krčméryho, kde však odporcovia rovnako nepochodili. Podľa profesora Krčméryho nie je totiž ulica vhodná na diskusie podobného typu a z toho dôvodu mal protestujúcich pozvať na akademickú pôdu, kde by mala diskusia prebehnúť vo vecnej rovine. Krčméry totiž nechce, aby ho odporcovia obviňovali z genocídy, ako tomu bolo pred jeho domom.

Krčméry nie je aktívny na sociálnych sieťach a tak nie je priamo účastný vyhrážok, ktoré sú mu adresované. Avšak, odporcovia nadávajú jeho deťom, posielajú im vulgarizmy, či výzvy na odseknutie ich hláv. „To nerobia ani mafiáni, ani tí rodiny do takýchto záležitostí nezaťahujú,“ konštatoval Krčméry pre Denník N. Vyhrážky preto viackrát komunikoval s políciou, ktorá mu odporučila, aby menej vystupoval v médiách. Takéto správanie a vyhrážky môžu mať za následok to, že niektorí lekári si povedia dosť a prestanú spolupracovať s vládou alebo médiami a informovať o potrebe očkovania.

Zdroj: Topky - Maarty

Rezort zdravotníctva: Je to neprípustné

Topky.sk požiadali o stanovisko k protestom pred domami známych lekárov ministerstvo zdravotníctva. To považuje vyhrážky a zastrašovanie lekárov za neprípustné, keďže očkovanie je na Slovensku dobrovoľné. „Cestu pandémie zvládame práve vďaka úzkej spolupráci so špičkami tak odbornej ako aj vedeckej obce a spoluprácu si vysoko vážime. Vďaka spoločným rokovaniam a následne nastaveným opatreniam sa nám spoločne podarilo zachrániť množstvo ľudských životov, preto odmietame zastrašovanie ľudí, ktorí bojujú za ochranu zdravia a životov. Takéto konanie považujeme za neprípustné,“ uviedlo tlačové oddelenie rezortu zdravotníctva.

Na rokovaní vlády hovorili aj o protestoch, v rámci ktorých niektorí ľudia chodia k domom odborníkov a chcú im vynadať. Polícia podľa ministra Lengvarského o tom vie a budú prijímať opatrenia.

Remišová: Je to zvrátené

K celej veci sa vyjadrila aj ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Podľa jej názoru by verejnosť mala rešpektovať právo na súkromie vedcov, odborníkov a ich rodín. "Je tu malá skupina ľudí, ktorí posledné dni protestujú pod oknami odborníkov, lekárov a vedcov a hrubo ich urážajú. Chcela by som ich požiadať, aby rešpektovali súkromie týchto ľudí, ktorí obetavo počas najťažších chvíľ pandémie pracovali pre svojich spoluobčanov," upozornila Remišová s tým, že každý síce má právo protestovať, ale odporcov očkovania vyzvala, aby tak robili pred Úradom vlády alebo na iných verejných priestranstvách. A tým pádom dali pokoj vedcom, lekárom a ich rodinám, ktorí dlhé mesiace robili všetko pre to, aby ochránili ľudí pred následkami pandémie.

"Na úkor svojho súkromia, voľného času a aj zdravia. Takéto konanie, ktoré obťažuje a útočí na našich lekárov a vedcov je naozaj zvrátené. Sloboda je kľúčová a dôležitá, avšak aj sloboda má svoje ohraničenia, keď má chrániť ostatných. Šírenie nebezpečnej nákazlivej choroby nie je ľudským právom, ani aktom slobody a porozumenia," uzavrela Remišová

Archívne video