Martin Čepček (OĽaNO): Antikoncepcia vraždenie nevyrieši, sex je prezentovaný ako príjemnosť na úrovni poobednej kávy!

BRATISLAVA - V novom legislatívnom návrhu sa snaží zásadne obmedziť prístup žien k interrupciám. Za podobný pokus už dostal od OĽaNO v minulosti žltú kartu a má pozastavené členstvo v klube. Poslanec Martin Čepček (OĽaNO) pre svoj návrh nemá podporu. Obmedzil by totiž zásadne práva žien rozhodnúť o svojom tele a zdraví. Podstúpiť interrupciu by mohli len v prípade vážnej vady plodu, alebo znásilnenia. V druhom prípade by však mal posledné slovo prokurátor. Podľa našich informácií z prostredia OĽaNO nemá poslanec podporu klubu, ani jeho sympatie. Viacráz hlasoval v parlamente s extrémistami a aj jeho legislatívny návrh je veľkým zásahom do ľudských práv. Poslanec trval na rozhovore prostredníctvom emailu. Bojovníkovi za práva detí tak zrejme odvaha konfrontovať sa chýba.

Prebrali ste zákon na koaličnej rade, alebo na klube OĽaNO?



Návrh zákona aj dôvodová správa boli od augusta minulého roka opakovane predložené na koaličnú radu a klub. Koaličnú radu som informoval štandardným spôsobom. V koaličnej zmluve je napísané v bode 8: V prípade zákonov týkajúcich sa zvýšenia ochrany života, predkladaných koaličným poslancom alebo poslancami, sa schválenie Koaličnou radou nevyžaduje, no budú vopred predložené na prerokovanie Koaličnej rade...

Nikde nie je uvedené akým spôsobom sa to má predložiť a má sa to iba predložiť nie prerokovať. Okrem toho zákon bol podaný ešte v auguste 2020, opätovne v januári 2021 a vždy som koaličnej rade doručil zákon aj dôvodovú správu. Ubehol takmer rok od prvého podania zákona na prerokovanie mala KR rada dosť času. Na túto tému som sa rozprával aj s predsedom parlamentu a predsedom klubu, ktorého som žiadal o prerokovanie KR.



Má podporu?



Každý jeden zákon má šancu uspieť. Záleží to od okolností a aktuálnej situácie - a niekedy aj argumentov. Ešte sme neukázali všetky tromfy ... Moju legislatívnu iniciatívu už v auguste inšpirovali humanistickí kolegovia z klubu, ktorí odmietli obmedziť umelé potraty tak, že by hlasovali za opozičný návrh. Dnes sa situácia vykryštalizovala - môžu si slobodne vybrať opozičný alebo koaličný návrh. Je to veľmi krehké - rozhodnúť môže opäť jediný hlas. Za každý budem bojovať. Výsledok sa dozvieme po hlasovaní. Ako sme si všimli, nie vždy sa hlasuje podľa svedomia - naposledy sme boli svedkami aj ľudsky zákerného ťahu progresívnej poslankyne Bittó Cigánikovej, ktorej sa zrazu nehnusil na spoluprácu ani klub kotlebovcov ...

Zdroj: Facebook/Zomri



Prečo máte potrebu opäť otvárať túto tému?



O mojom zákone, ktorý leží v národnej rade od augusta 2020 sa ešte nehlasovalo. Takže ja nič neotváram, iba si stojím za svojím názorom - myslím si, že treba chrániť život. Vždy sa médiá pýtajú, prečo teraz. Podľa nich nikdy nie je vhodný čas. Kým sa bude zabíjať, dovtedy táto diskusia bude trvať. Považujem za neprijateľné, že dnes popraviť usvedčeného vraha nemôžete, lebo jeho život treba chrániť. Trest smrti zločincov sme zrušili hneď po revolúcii v roku 1990, ako nehumánny a omylný - mohol nespravodlivo zabiť nevinného. Zákonom pod pokutou chránime počaté zvieratá: už majú svoje práva – nie sú veci, ale nechránime život detí ešte pred narodením. Mačku nesmiete rozštvrtiť zaživa – dieťa áno. Je najvyšší čas zrovnoprávniť nenarodené deti aspoň s mačiatkami.



Ak chcete zakázať interrupcie z rozhodnutia ženy, ako chcete zabezpečiť ich ekonomickú stabilitu a nezávislosť, ktorá je pre výchovu dieťaťa nevyhnutná?



V poslednej dobe bolo otvorených viac ekonomických opatrení, ale ako ste si všimli, práve tí, ktorí bojujú proti ochrane detí pred potratmi ani tieto opatrenia pre matky na jeseň nepodporili.Táto novela zákona je o záchrane zdravých detí pred umelým potratom, pre matku navrhujem právo až dvoch nezávislých lekárskych posudkov, aby si mohla byť istá, že - ako sa často stáva- až po umelom potrate sa zistí, že diagnóza bola falošná a dieťa bolo vlastne zdravé. Potvrdilo sa, že hnutie OĽANO šlo do volieb s najlepšou kandidátkou, lebo každý kandidát má svoju agendu. Pomoc rodinám a ľuďom s postihnutím je parketa mojich kolegov, a legislatívne návrhy som vždy naplno a rád podporil a budem v tom pokračovať.



Ako chcete zlepšiť ekonomické problémy, ktoré sa spájajú s materstvom?



Neodbiehajte od témy. Deti nie sú len o ekonomike. Je to aj o postoji spoločnosti aj Vás novinárov, či vraždenie nenarodených budeme schvaľovať, alebo ich odmietneme ako neľudskú a nehumánnu praktiku. 10.12. sme schválili aspoň návrh, ktorý zavádza nové peňažné dávky pre tehotné, tzv. tehotenské a tehotenské štipendium. Bol to prvý krok našej koalície dúfam, že sa odrazí na počte umelých potratov a že sa s kolegami zhodneme na ďalšej podpore matiek, ale aj rodín.



Ak muž napríklad neplatí výživné na dieťa, akým spôsobom žene podáte pomocnú ruku?​



Každý rodič by si mal uvedomiť zodpovednosť už pred počatím nového života. O tomto je náš návrh o zvýšenej zodpovednosti za život. Ak nebude môcť otec dieťaťa nútiť matku k zabitiu vlastného dieťaťa potom bude aj k počatiu dieťaťa pristupovať zodpovednejšie. Otec a mama by sa mali čo najviac snažiť po všetkých stránkach zabezpečiť vlastné dieťa. Nie len po stránke finančnej, ale aj po stránke výchovy a starostlivosti oň.

Zdroj: FB/Zomri



Ste napríklad pripravený na to, že mužovi, ktorý výživné neplatí siahnete na príjem a napríklad mu necháte len životné minimum?

Náš návrh rieši v prvom rade, aby sa zdravé počaté dieťa vôbec mohlo narodiť, kým mu nepriznáte právo na život, nevieme sa vôbec o ďalších jeho právach na výživné.



Kedy ste sa mne do iného rozhovoru vyjadrili, že žena má právo rozhodnúť o zube, ale o tehotenstve nie. Ak ste proti interrupciám, plánujete reformu v podobe dostupnej antikoncepcie pre všetky ženy v reprodukčnom veku?



Áno, ženy vedia a majú právo svojprávne rozhodnúť o svojom zube, mandliach, slepáku - a preto je správne, že si ho môžu dať slobodne vyoperovať. Ale ako som už v auguste pri predložení tohto istého zákona povedal: „žena nemá dve srdcia, to druhé predsa bije dieťaťu!“ Dieťa už v tele matky je jedinečná bytosť, ktorá má vlastnú a teda inú a jedinečnú DNA, vlastnú krvnú skupinu - i pohlavie má každý syn zjavne iné ako matka.

Bohužiaľ, mnohé ženy sú médiami a niektorými političkami nepochopiteľne udržované v nevedomosti o týchto zásadných vedeckých objavoch, takže matky nevedia, čo potratom činia. Myslím, že Vaše otázky svedčia aj o tom, ako bude vyzerať Váš článok.

O tehotenstve majú spolu rozhodovať muž a žena. Ak už dieťa príde na tento svet, nemáme právo ho zabiť a ani o ňom rozhodovať. Nezakrývajte preto, že ide o rozhodnutie o tehotenstve, nejde. O tehotenstve sa rozhodujú dvaja zodpovední ľudia spoločne a slobodne pred počatím vlastného dieťaťa. Potom sa už rozhodujú o jeho zabití, nie o tehotenstve. Riešenie vraždenia nie je v antikoncepcii, ale v pochopení zmyslu lásky a zodpovednosti za vzťah a za dieťa. Antikoncepcia, ktorú predkladáte v otázke ako riešenie, tu je a vidíme, že zabíjanie detí naďalej pokračuje.



Čo tak sexuálna výchova a napríklad prednášky o plánovanom rodičovstve na školách?



Viete, akákoľvek dobrá výchova k manželstvu a rodičovstvu je neutralizovaná znevažovaním sexuality v bulvárnych médiách, predkladaním sexu ako príjemnosti na úrovni poobedňajšej kávy. Za množstvo zranení a pokazených životov sú zodpovedné bulvárne médiá.



Čo viagra? Nevnímate ju ako zásah do prirodzenej reprodukcie? Nezvažujete ju zakázať?



Toto sú naozaj impertinentné otázky. Ukazujete úplne svoj postoj k veci a zaujatosť. Je to škoda. Stále je čas zachrániť čo najviac životov bezbranných detí, alebo aspoň hovoriť o tom, aby sme sa posunuli vpred.