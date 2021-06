OĽANO má veľký problém: Čepčekov návrh o potratoch spustil lavínu! Šípoš rozhodne o jeho osude

Poslanec je momentálne dočasne "suspendovaný" z klubu, rozhodnúť o jeho ďalšom pôsobení majú po júnovej schôdzi. Čepčekove aktivity podľa Šipoša naznačujú, že nemá záujem byť členom klubu OĽANO. Poslanec hovorí, že z klubu vystúpiť nechce.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Čepček navrhuje, aby sa potraty vykonávali iba vo vymedzených prípadoch. Žena by mohla ísť na potrat len vtedy, ak nie je možné inak zachrániť jej život alebo ak by nebolo možné inak zabrániť trvalému a vážnemu poškodeniu zdravia matky. Potraty by sa mohli vykonávať aj vtedy, ak má nenarodené dieťa diagnostikované ťažké poškodenie zdravia a trvanie tehotenstva nepresiahlo 24 týždňov alebo ak "je tehotenstvo následkom spáchania trestného činu na matke a trvanie tehotenstva nepresahuje 12 týždňov". Dôvody vykonania potratu by museli potvrdiť nezávislé správy od minimálne dvoch lekárov, respektíve vyjadrenie prokurátora. Návrhom by tiež chcel zakázať vykonávanie potratov cudzinkám.

Zdroj: Getty Images

Čepček má od februára až do skončenia nadchádzajúcej schôdze pozastavené členstvo v poslaneckom klube OĽANO. Podľa šéfa klubu mal teda čas a priestor porozmýšľať nad tým, "komu prospievajú jeho opakované hlasovania s fašistami" a predkladanie návrhov zákonov bez informovania vlastného poslaneckého klubu či koaličných partnerov. "Posledné aktivity Martina Čepčeka v NR SR však nasvedčujú tomu, že ponúknutý čas na prehodnotenie svojho konania nevyužil a nemá viac záujem byť členom najsilnejšieho poslaneckého klubu. Po skončení júnovej schôdze preto poslanecký klub OĽANO definitívne rozhodne o jeho pôsobení v klube," uviedol Šipoš. Ďalšia riadna schôdza sa začína 15. júna, naplánovaná je do 2. júla.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Čepček nemá záujem opustiť klub a nevidí dôvod na vylúčenie z klubu. Hovorí, že "suspendovaný" mal byť na tri mesiace od 4. februára. "Mesiac sa už domáham, aby som mohol byť plnoprávnym členom klubu," povedal. Na otázku, či nezvažuje pridať sa k inej strane, povedal, že o zmene "dresu" neuvažuje. Tvrdí, že nič neporušil. Návrh podal už tretíkrát, predtým ho podľa svojich slov opakovane zaslal koaličnej rade aj predsedovi klubu.

Odvoláva sa aj na koaličnú zmluvu, v ktorej sa píše, že v prípade zákonov týkajúcich sa zvýšenia ochrany života, predkladaných koaličným poslancom, sa schválenie koaličnou radou nevyžaduje. Majú sa však vopred predložiť koaličnej rade na prerokovanie. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) v uplynulom týždni povedal, že by Čepčekov návrh nepodporil. Súčasná právna úprava je pre neho postačujúca.