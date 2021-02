Je sa na čo tešiť! Víkendové maximá pokoria hranicu +10 stupňov: Ma to však háčik

BRATISLAVA – Predpovede meteorológov sa naplnili. Už v prvej polovici tohto týždňa oznámili koniec chladného obdobia a postupné otepľovanie. O pár hodín do našej oblasti začne prúdiť teplý vzduch a denné maximá dosiahnu +10 a viac stupňov. Stále však hrozí tvorba poľadovice!

Sobota

Medzi rozsiahlou a hlbokou tlakovou nížou nad severovýchodným Atlantikom a tlakovou výšou nad Tureckom a Čiernym morom začne od juhozápadu do našej oblasti prúdiť teplý vzduch.

Očakáva sa polojasné až oblačné počasie. V noci a dopoludnia sa miestami objaví hmla, prípadne bude zamračené nízkou oblačnosťou. Tá sa ojedinele udrží celý deň.

Treba počítať aj so snežením alebo s dažďom so snehom. Podľa meteorológov sa síce v noci vyskytnú iba zriedkavo a na Zemplíne miestami, no hrozí tvorba poľadovice.

Meteorológovia upozorňujú na poľadovicu, ktorá sa môže počas ranných hodín vyskytnúť vo vyznačených lokalitách Zdroj: SHMÚ

Najnižšia nočná teplota dosiahne 1 až -4 stupne, v údoliach miestami -5 až -10 stupňov. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 3 až 8, na západe miestami zhruba na 10 stupňov.

Zafúka prevažne slabý vietor.

Zdroj: Predpovede.sk

Nedeľa

Po zadnej strane tlakovej výše nad čiernomorskou oblasťou k nám budeod juhozápadu naďalej prúdiť teplý vzduch.

Bude prevažne polojasno. V noci a dopoludnia sa v nižších polohách miestami vyskytne hmla alebo bude zamračené nízkou oblačnosťou, ktorá sa ojedinele môže udržať aj celý deň.

Zdroj: Predpovede.sk

Do rána sa ochladí na -4 až -10, na západe na 2 až -4 stupne. Denné maximum dovŕši 7 až 12, no pri hmle alebo nízkej oblačnosti len 3 až 7 stupňov.

Zavládne bezvetrie alebo bude fúkať iba slabý, v južnej polovici západného Slovenska juhovýchodný vietor rýchlosťou 10 až 30 km/h.