Mladý poslanec skončil v nemocnici! KORONAVÍRUS je najhoršia sviňa choroba, akú som kedy mal, tvrdí

Erik Ňarjaš na svojej sociálnej sieti napísal, že sa infikoval covidom-19. Zdravotný stav mladého politika si však vyžiadal prevoz do nemocnice. „11 dní v horúčkach, dnes (24. január, pozn.red.) ma zobrali do nemocnice, kde mi diagnostikovali zápal pľúc, tak trochu fetujem kyslík,“ uviedol Ňarjaš.

Súčasne podotkol, že covid-19 je najhoršie ochorenie, ktoré mu bolo diagnostikované. „Som mladý, verím že sa z toho dostanem, no je to najhoršia sviňa choroba, akú som kedy mal... A to som mal zdravý životný štýl.“

Erik Ňarjaš skončil kvôli koronavírusu v nemocnici Zdroj: FB/Erik Narjas

Poslanec následne podporil vládu na čele s Igorom Matovičom, pretože si myslí, "že naozaj robia dobré veci, ktorými chcú reálne a úprimne pomôcť všetkým ľuďom". „Všetci lekári mi dali za pravdu s testovaním, nech si myslí kto chce čo chce, je to správne, ak iba 10 % pozitívnych odhalíme, môžeme zachrániť veľa ľudí. O očkovaní ani nehovorím, to je nutnosť. Týmto patrí moja veľká vďaka všetkým lekárom a zdravotníkom, ktorí sú úžasní,“ odkázal Ňarjaš. Ten teraz apeluje na ľudí, aby si na seba dávali pozor a správali sa zodpovedne.