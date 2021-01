Ceny cigariet o pár dní výrazne vzrastú: Lacnejšie balenia pôjdu na dračku, varuje tabaková firma

Fajčiari si od februára budú musieť siahnuť hlbšie do vrecka. Ceny cigariet totiž výrazne vzrastú. Manažér pre vzťahy s verejnosťou a komunikáciu spoločnosti JTI Slovak Republic Martin Jaroš upozorňuje, že síce sa predlžuje termín dopredaja cigariet so starými kontrolnými známkami, a teda nižšou cenou, no tá platí len do vypredania zásob. „Záujem pritom bude zrejme veľký,“ predpokladá Jaroš. Podľa neho sa cigarety s nižšou cenou dopredajú v priebehu februára.

Zdroj: Getty Images

„Už dnes tvorí daň v prípade cigariet a tabaku na ich vlastnoručné zhotovenie podstatnú časť ich ceny. Preto možno očakávať, že sa vyššia daň do konečnej ceny premietne v plnej miere. Zároveň rastú aj výrobné náklady producentov. Tie sú spojené nielen s cenou materiálu, ale aj novými regulačnými povinnosťami – vysledovateľnosť či označovanie jednorazových plastov,“ skonštatoval Jaroš z tabakovej spoločnosti. Ten súčasne poznamenal, že im chýba vyrovnanejší prístup k jednotlivým kategóriám. „Na jednej strane máme príliš priaznivé zdanenie moderných bezdymových tabakových výrobkov, ktoré znižuje potenciálne príjmy štátu. Zároveň príliš reštriktívny prístup k cigaretám otvára dvere nelegálnemu obchodu. Chceli by sme aj naďalej viesť intenzívny dialóg s ministerstvom financií a do budúcnosti dúfame v také nastavenie daňových sadzieb, ktoré cenovými šokmi nepostihne najmä konzumentov tradičných výrobkov,“ uzatvoril Jaroš.