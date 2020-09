Desivá smrť tínedžerky (†18) v Bratislave: Luxusné SUV mala šoférovať bývalá misska, svedkovia v šoku!

BRATISLAVA - Bratislavou v pondelok otriasla skutočne desivá nehoda. Na označenom priechode pre chodcov vrazilo terénne auto do 18-ročnej dievčiny. Podľa svedkov SUV vôbec nebrzdilo. Tínedžerka utrpela fatálne zranenia, bola na mieste mŕtva. Za volantom mala sedieť bývalá finalistka súťaže krásy, ktorá je označovaná aj ako celebritná dizajnérka.

UPOZORNENIE: Informácie v článku nie sú vhodné pre citlivé povahy.

Bolo krátko popoludní, na Tomášikovej ulici v Bratislave vládol typický mestský ruch. To, čo sa stalo behom pár sekúnd, si však nikto nepredstavoval ani v najhoršom sne. Viacerí náhodní okoloidúci sa totiž stali svedkami hrôzostrašnej nehody, po ktorej naposledy vydýchlo len 18-ročné dievča.

Zdroj: Topky:Ján Zemiar

Slová, z ktorých mrazí

Napriek obrovskej snahe prítomných ľudí aj záchranárov boli zranenia mladej ženy príliš vážne. Zo slov tých, ktorí tragédiu videli na vlastné oči, až mrazí.

"Som s kolegom stál oproti asi tri sekundy, ako už ležala na zemi, vodička v aute sa nervovo zrútila, kričala a plakala, pred nami bol mercedes, pán hneď vyskočil z auta a skúšal, či žije,..."opísal na sociálnej sieti Peter, ktorý má podľa jeho vyjadrenia celú scénu stále pred očami. A nie je jediný, podobné slová zazneli od viacerých ľudí, ktorí sa v osudnej chvíli ocitli na mieste zrážky.

Dievča malo utrpieť fatálne zranenia viacerých častí tela. Zdroj: Reprofoto:Facebook

Prípad už je samozrejme v rukách polície. Bratislavská policajná hovorkyňa sa vyjadrila, že okolnosti dopravnej nehody sú stále predmetom vyšetrovania. Isté je, že za volantom sedela 35-ročná vodička a ku kolízii došlo na označenom priechode pred chodcov. Požitie alkoholu dychová skúška u šoférky nepreukázala. Čo kolízii predchádzalo a či sa jej dalo zabrániť nie je zatiaľ známe.

Kto šoféroval auto smrti?

Informácia o tom, že terénne vozidlo patrilo módnej dizajnérke a bývalej finalistke súťaže krásy Daniele Kralevich (35) sa rozpŕchla už krátko po tragédii. Práve ona mala v osudnej chvíli šoférovať. Jej facebookový profil je už aktuálne nedostupný.

Zdroj: Instagram D.K.

Televízia JOJ uvádza, že po udalosti skončila v nemocnici aj s jej matkou. Po veľkom šoku totiž potrebovali lekársku pomoc.

Na mieste už horia sviečky

Na mieste tragédie sú stopy po nehode viditeľné aj na druhý deň. Priam skľučujúco však pôsobí najmä pohľad na zopár sviečok, ktoré mala ešte v pondelok zapáliť skupinka mladých ľudí. Tí zosnulú tínedžerku pravdepodobne poznali.

Spomienka: Na mieste už horia sviečky, pribudlo aj niekoľko predmetov či ovocie. Aká je v tom symbolika, nie je známe. Zdroj: Topky:Ján Zemiar

Spomínaná televízia priblížila, že dievčina krátko pred smrťou navštívila lekára. Jej kroky potom smerovali cez cestu ku kultúrnemu domu. Tam sa však nedostala, SUV do nej malo vraziť v plnej rýchlosti. Podľa svedkov vôbec nebrzdilo. Spomínaná televízia tiež uvádza, že chodkyňu odhodil silný náraz o približne 20 metrov od miesta, kadiaľ pôvodne kráčala. Záchranné zložky dorazili do pár minút, no bolo už neskoro.