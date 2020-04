AKTUÁLNE Ústavný súd zamietol sťažnosť koalície PS/SPOLU a Štefana Harabina na parlamentné voľby

BRATISLAVA - Ústavný súd SR v stredu odmietol ako zjavne neopodstatnené návrhy koalície Progresívne Slovensko/Spolu a strany Vlasť, ktoré napadli ústavnosť a zákonnosť februárových volieb do Národnej rady SR.

K návrhom týchto politických subjektov, ktoré sa do parlamentu nedostali, patrilo vyhlásiť voľby za neplatné a nariadiť ich opakovanie. O rozhodnutí ÚS informovala jeho hovorkyňa Martina Ferencová. Oba návrhy považuje Ústavný súd za zjavne neopodstatnený.

PS/SPOLU neuspeli

Koalícia PS/SPOLU sa do parlamentu nedostala len tesne. Sedempercentná hranica im ušla o 926 hlasov. Ich neúspech bol najväčším prekvapením volieb. Krátko po voľbách sa im začali množiť podnety o nezarátaných krúžkoch a v niektorých prípadoch i hlasoch.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Koalícia uviedla, že chcú sťažnosťou na ústavnom súde dosiahnuť spravodlivosť pre všetkých voličov, ktorých hlasy neboli započítané alebo prepadli. Za 10 dní získali 1135 podnetov od voličov rôznych politických strán, na základe ktorých mohol byť volebný výsledok odlišný. Ústavný súd ich sťažnosť označil za neopodstatnenú.

SPOLU rešpektuje rozhodnutie, výzva pre vládu

Predseda strany SPOLU Juraj Hipš rešpektuje rozhodnutie súdu. „Konali sme zákonne. Vyzývame však vládnu koalíciu, aby zjednotila prah pre politické strany a odstránila tak pokušenie na obchádzanie zákona. Aj v súčasnom parlamente sú totiž subjekty, ktoré by sa pri zohľadnení faktickej koalície do parlamentu nedostali,“ uviedol v stanovisku.

Člen predsedníctva Pavel Nechala, ktorý sa podieľal na priprave podania na ÚS SR, sa vyjadril aj ku korešpondenčnému hlasovaniu. „Vyzývame, aby hlasovanie slovenských občanov zo zahraničia bolo zmenené tak, aby sa predišlo množstvu pochybení, ktoré sme zaznamenali v týchto parlamentných voľbách,“ povedal.

Harabin neuspel s druhou sťažnosťou

Štefan Harabin takisto podal podnet na Ústavný súd krátko po voľbách. Údajne sa k nemu dostali správy o tom, že priebeh volieb nebol v poriadku. Nezdalo sa to ani lídrovi strany Vlasť. „Kontaktujú nás znechutení voliči strany a prichádzajú so svedectvami o tom, že volebné lístky a v konečnom dôsledku výsledné počty hlasov mali byť manipulované rôznymi spôsobmi,“ uviedol ešte v marci Harabin. Neuspel už s druhou sťažnosťou, pred rokom sa mu nepozdávali ani výsledky prezidentských volieb.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Zuzana Čaputová podľa neho pri financovaní svojej volebnej kampane obišla zákon, a to i v dôsledku kumulácie priamej podpory kandidáta Roberta Mistríka, ktorý pred voľbami odstúpil, a tretích strán. Aj tento návrh bol vyhodnotený ako neopodstatnený. Čaputová bola zvolená za prezidentku pred vyše rokom. Plénum podobne vyhodnotilo aj návrh KDH na začatie konania o ústavnosti a zákonnosti volieb do Európskeho parlamentu, ktorý zamietlo.