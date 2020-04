Ako zvládame koronavírus? Desať TOP momentov: Slováci pod rúškami, vyhasnuté životy a časovaná bomba

Prečítajte si viac o pripravovaných krokoch vlády: KORONAVÍRUS Deň D pre maloobchody! Matovičov plán na otváranie prevádzok má 4 fázy!

Zatiaľ čo vo februári boli témou číslo jeden parlamentné voľby a mnohí bezstarostne premýšľali o tom, kde strávia letnú dovolenku, v marci a v apríli je všetko inak. Veľa plánov išlo do úzadia. Na zoznam túžob sa ale zapísalo napríklad obyčajné posedenie s rodinou či kamarátmi. Samozrejme bez rúšok na tvári. Čo všetko museli Slováci zvládnuť za posledné týždne?

Rúško už nie je hanba

Spomínate si na dni, kedy sa ľudia, ktorí si zakrývali tvár rúškom, stávali terčom posmechu? Na ulici či v mestskej hromadnej doprave ste ich ešte začiatkom marca stretli len málo. Postupne však viac a viac Slovákov siahlo aspoň po šatke.

No a 25. marca vstúpilo do platnosti opatrenie, ktorým Úrad verejného zdravotníctva nariadil zákaz vychádzania a pohybovania sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest. Situácia sa otočila. Ľudia už neukazujú prstom na toho, kto sa chráni rúškom. Sú naopak zhrození, že ho niekto nemá.

Rúška a respirátori sa zároveň stali nedostatkovým tovarom. Beznádejne vykúpené boli nielen lekárne, ale ochrannú pomôcku nebolo možné zohnať ani na internete. Ľudia sa však šikovne vynašli a rúška šijú aj v súčasnosti svojpomocne doma. Kreatívne výtvory doslova zaplavili internet.

V nedeľu zatvorené

Opatrenia, ktoré vstúpili do platnosti 25. marca a potrvajú až do odvolania, sa týkajú aj nakupovania. Slováci si musia zvykať na to, že v nedeľu už nenakúpia. Dvere obchodov totiž zostávajú zatvorené a to každú nedeľu v mesiaci.

Prevádzkovatelia však voľno nemajú. Práve v nedeľu im pribudla nová povinnosť. Musia dezinfikovať svoje priestory, ide teda o sanitárny deň. Činnosť prevádzok by sa však mala postupne uvoľňovať, a to od nasledujúcej stredy a za prísnych hygienických pravidiel.

Čas pre seniorov a nekonečné rady

Seniori patria v prípade koronavírusu medzi najviac ohrozené skupiny. Práve preto je od pondelka do soboty v potravinách a drogériách čas od 9:00 do 12:00 vyhradený práve pre ľudí nad 65 rokov. Mnohí ale opatrenie kritizujú a poukazujú na to, že dôchodci si aj tak chodia nakúpiť skoro ráno. Vo vyhradenom čase sú teda podľa nich predajne poloprázdne. A v skorých ranných hodinách alebo po dvanástej sa naopak tvoria dlhé rady.

Aj v prípade nákupného času pre seniorov by však mali nastať zmeny. Po novom by mali nakupovať v nie veľmi rozdielnom čase - od 9. do 11. hodiny, a to od pondelka do piatku. Tento čas má však platiť pre všetky otvorené prevádzky, nielen pre potraviny a drogérie, ako doteraz.

Isté je, že samotné nakupovanie sa stalo výzvou aj v iných smeroch. Veď už len otvoriť sáčok, keď máte na rukách rukavice, je skúškou trpezlivosti. Nehovoriac o čakaní v rozostupoch pred obchodom alebo poštou, na ktoré sme predtým neboli zvyknutí.

Veľkonočné šialenstvo

Veľkonočné sviatky boli tento rok odlišné. Bežné sviatočné plány museli ísť do úzadia. No tradície predsa nezlomí nejaký koronavírus, povedali si mnohí. Ako príklad stačí uviesť prekvapenie, ktoré čakalo na šibačov pri bratislavskom Štrkoveckom jazere. Ktosi na konáre vŕby uviazal "veľkonočné výslužky".

Od 8. do 13. apríla navyše platilo obmedzenie pohybu ľudí, ktoré vyhlásila vláda. Autá, ktoré prechádzali z jedného okresu do druhého, boli podrobené kontrole. To spôsobilo poriadny chaos na cestách, najmä v okolí hlavného mesta, odkiaľ vyštartovali deň pred vyhlásením zákazu pohybu tisíce ľudí.

Zatvorené školy aj kostoly

Obrovskou zmenou je aj fakt, že zatvorené sú brány kostolov. Veriaci však omše sledujú v televízii alebo cez internet. No niektorí sú skutočne nepoučiteľní. Sociálnymi sieťami sa šíri napríklad video, ktoré zachytáva, ako do kostola Pravoslávnej cirkvi v bratislavskom Ružinove prišla viac ako stovka ľudí. Na miesto sa dostavila aj polícia, no veriaci sa podľa svedka poschovávali v autách.

Prázdne zostali aj školské lavice. Všetky školy a školské zariadenia sú zatvorené až do odvolania a výučba sa realizuje na diaľku. Deti sa teda učia doma. Ide o náročnú skúšku pre rodičov, aj pre učiteľov, ktorí sa všemožne snažia, aby ich žiaci nezaostávali.

Hrozba v podobe štátnej karantény

Do povinnej štátnej karantény musí ísť každý, kto sa na Slovensko vráti zo zahraničia. Dôvodom je zabránenie ďalšieho šírenia koronavírusu.

V súvislosti s karanténnymi zariadeniami však neustále pribúdajú poriadne negatívne spovede. Viacerí uviedli, že pre nedostatok miesta skončili na bunke s niekým, koho vôbec nepoznajú a neprišli s ním predtým do kontaktu. Logicky sa tak môžu nakaziť.

Prečítajte si príbeh mladého páru, ktorý si pôvodne myslel, že v štátnej karanténe pobudne len pár dní. Podľa všetkého sa navyše jeden z nich nakazil práve v zariadení v hlavnom meste. Teda až po návrate domov z Rakúska.

Testovanie, testovanie, testovanie...

Počet testovaných na Slovensku postupne pribúda. Rovnako ale aj počet pozitívne nakazených pacientov. Podľa štatistík NCZI sme mali k pondelku celkovo 1173 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19. Dobrou správou však je, že 251 ľudí sa vyliečilo. Pribudla aj možnosť otestovať sa za poplatok.

Smutné čísla

Nový koronavírus sa doteraz podpísal pod smrť viac než 160-tisíc ľudí po celom svete. Bohužiaľ, obete hlási aj Slovensko. Prvou sa stal 59-ročný Vladislav Oravec, bývalý primátor Bojníc. K uplynulému pondelku počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na koronavírus stúpol na 13.

Smutné čísla súvisia aj so situáciou v Domove sociálnych služieb v Pezinku, ktorý je v súčasnosti v karanténe. Počet nakazených sa tu vyšplhal až na 60.

Opletačky okolo pendlerov

Situácia nie je v súčasnosti vôbec jednoduchá ani pre ľudí žijúcich v pohraničných oblastiach. Pre pendlerov navyše budú platiť nové opatrenia. Testy na koronavírus budú povinné. Pendleri sa budú musieť pri každom vstupe na Slovensko preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19, ktorý nesmie byť starší ako 30 dní. Opatrenie prijal ústredný krízový štáb, platiť bude od 1. mája.

Práve táto správa sa však stretla s masívnym nepochopením. Na internete dokonca vznikla petícia nespokojných pohraničiarov.

Testovanie v rómskych osadách

Štát začal v piatok 3. apríla aj s masívnym testovaním v marginalizovaných rómskych komunitách. Cieľom bolo zistiť skutočný stav a zabrániť nekontrolovateľnému šíreniu nového koronavírusu v týchto lokalitách.

Premiér Igor Matovič neskôr zdôraznil, že vyhlásenie karantény v rómskych osadách pri Krompachoch nemal byť útok ani stigmatizácia Rómov. Hlavný hygienik SR Ján Mikas doplnil, že na Slovensku zatiaľ nie je potvrdené tzv. komunitné šírenie nákazy novým koronavírusom. K šíreniu však môže podľa neho dôjsť práve v osadách.