KORONAVÍRUS spôsobuje problémy v bežnom živote: FOTO Nekonečné rady, ľudia čakajú hodiny

Pre opatrenia, ktoré sa na Slovensku zaviedli v súvislosti s pandémiou, ktorá sužuje celý svet, zmenili otváracie hodiny a systém práce aj rôzne inštitúcie. Napríklad Slovenská pošta, ktorá napríklad nedoručuje doporučené listy, ľudia si tak po ne musia chodiť na pobočku.

Avšak pre opatrenia, nemôžu čakať v rade vnútri, ako boli zvyknutí, ale vonku. Sociálnymi sieťami tak kolujú fotografie a videá, ktoré zachytávajú nekonečné rady. Vo facebookovej skupine Ružinov náš každodenný sa objavila fotografia, ktorá o 07:50 ráno zachytáva asi 30 ľudí v rade, ktorí stoja pred poštou.

"To je v pohode, včera na Zahradnickej 50 ľudí pred ôsmou ráno," napísala Mária k fotografii. "Dvadsať ľudí to je v pohode. Ja som bol v stredu 53. v rade," pridal sa Maroš. ľudia však hovoria, že vybavenie netrvá dlho a tak ani dlho nečakajú. "Ja som bola včera na pošte Rajecká, asi okolo 6:45. Bola som 45. v rade a vybavená som bola za 40 minút, ide to celkom rýchlo," napísala Daniela.

Na Facebooku sa však objavila aj fotografia radu ľudí pred nemocnicou. "Ak sa chystáte do UNB-Ružinov, pripravte sa na čakanie 1-2 hodiny. Je jedno, či idete do polikliniky, alebo nemocnice. Každý musí prejsť triedením pacientov. Rad je až po Ružinovskú polikliniku," napísal Ján k fotografii, ktorú zverejnil.

Na Slovensku pribudli ďalšie prípady infekcie

Počas štvrtka pribudlo na Slovensku 72 nových prípadov infikovania novým koronavírusom, doteraz sa tak zaznamenalo 1049 pozitívnych vzoriek. Najhoršia situáciua je pritom v Domove sociálnych služieb v Pezinku, kde sa nákaza šíri najmä medzi seniormi. Doteraz z tohto DSS potvrdili päť úmrtí.

Nekontrolovateľne sa vírus šíri aj v obci Žehra v rómskej komunite. Pozitívnou správou však je, že Slovensko má už vyše 160 ľudí vyliečených z Covid-29.