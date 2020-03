KORONAVÍRUS ONLINE Na Slovensku máme 123 nakazených: Zmeny na pošte... Bude sa baliť pečivo?

Na území Slovenska sa zatiaľ potvrdilo 123 prípadov nákazy, 5 prípadov hlásia v Rakúsku

Vláda na Slovensku vyhlásila núdzový stav, ktorý sa týka nemocníc

Každému, kto poruší nariadenia o karanténe, bude uložená pokuta vo výške 1 659 eur

Ak si nie ste istí, ÚVZ SR definuje, čo presne znamená domáca karanténa​

Polícia už riešila viac ako 250 prípadov nezodpovedných Slovákov

Z Číny na Slovensko dorazilo milión jednorazových rúšok a 100-tisíc rýchlotestov na nový koronavírus

Od 12. marca 6:00 hod. platí na Slovensku mimoriadna situácia

Do platnosti vstúpili prísne preventívne opatrenia

Na koho sa obrátiť pre informácie o koronavíruse?

Národné centrum zdravotníckych informácií spustilo nový web, informuje o koronavíruse na Slovensku

Všetko podstatné a dôležité v súvislosti s koronavírusom na Slovensku si prečítate aj na facebookovej stránke Koronavírus Slovensko 2020

VIDEO Čo treba vedieť o koronavíruse

Aktuálne platia prísne opatrenia:

Zavádzajú sa dočasné hraničné kontroly, (s Poľskom zatiaľ ostávajú otvorené).

Na územie Slovenska budú vpustení len ľudia s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR a držitelia slovenského pasu.

Zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk.

Zavádza sa povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich z rizikových oblastí

Povinná karanténa platí aj pre rodinných prílušníkov žijúcich s osobou, ktorá sa vrátila zo zahraničia

Zatvorené sú školy a školské zariadenia.

Obmedzená prevádzka obchodných centier, cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu.

Všetky aquaparky, zábavné parky a iné rekreačné strediská vrátane lyžiarskych centier, ako aj zábavné podniky a diskotéky sú zatvorené.

Ministerstvo vnútra (MV) SR obmedzuje úradné hodiny v klientskych centrách, na okresných úradoch, úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny a v pobočkách Sociálnej poisťovne na tri hodiny denne.

Pozrite si zoznam prípadov infikovaných novým koronavírusom

10:50 Zdravotne postihnutých treba o koronavíruse zrozumiteľne informovať

Zamestnanci Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) monitorujú dostupné informácie o novom koronavíruse a ochrane ľudí. Postupne ich spracovávajú a zverejňujú na webovom portáli www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk. "Zverejnený je aj text o koronavíruse a postupe, ako sa ochraňovať v ľahko zrozumiteľnom jazyku pre ľudí s mentálnym postihnutím," uviedla komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.

10:45 Na hornej Nitre pribudla mobilná jednotka na odber vzoriek na nový koronavírus

Na hornej Nitre začala fungovať mobilná jednotka na odber vzoriek pre testy na nový koronavírus. Medici v nej odoberajú vzorky ľuďom, ktorí sú v karanténe. Mobilnú odberovú jednotku zabezpečil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Prievidza so sídlom v Bojniciach, ten bude vzorky aj posielať na testovanie. Celý článok si prečítate TU >>

10:30 Inšpektoráty práce denne odpovedajú na dotazy v súvislosti s novým koronavírusom

Krajské inšpektoráty práce denne odpovedajú na desiatky telefonických podnetov od zamestnávateľov, ale aj zamestnancov v súvislosti so zabezpečením ochrany zdravia pri práci pre šíriaci sa nový koronavírus. Zatiaľ však Národný inšpektorát práce (NIP) neeviduje podnety od ľudí, že by im firma dostatočne nezabezpečila ochranné prostriedky proti nákaze koronavírusom.

Telefonické a písomné žiadosti o poradenstvo od zamestnancov i zamestnávateľov sa týkajú najmä pracovnoprávnej oblasti, ale aj právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19. "Najčastejšie pritom ide o otázky vo vzťahu k čerpaniu dovoleniek v dôsledku karantény, nútenia zamestnancov čerpať dovolenku, alebo že ich zamestnávatelia posielajú k lekárovi, aby si nechali vypísať práceneschopnosť, resp. ako sa domôcť náhrady mzdy počas zatvorenia prevádzky či krátenia mzdy," priblížil hovorca NIP Ladislav Kerekeš. Zároveň dodal, že sa objavujú aj žiadosti zamestnancov, či je zamestnávateľ oprávnený nariadiť im neplatené voľno, alebo dať z dôvodu aktuálnej situácie na Slovensku výpoveď zo zamestnania.

Zdroj: Getty Images

10:20 Veľkodistribútori liekov upozorňujú na obmedzenie zásobovania

Asociácia veľkodistribútorov liekov (AVEL) upozorňuje, že pre situáciu s výskytom nového koronavírusu sa jej členovia ocitli v krízovej situácii. Ako v piatok uviedol jej výkonný riaditeľ Jozef Pospíšil, tá môže viesť k obmedzeniu zásobovania liekov zo strany veľkodistribútorov. Žiada preto Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, aby upozornilo všetkých domácich a zahraničných výrobcov liekov, aby neobmedzili dodávky pre Slovensko.

10:10 Zamestnanci cestovného ruchu bez práce môžu pomôcť potravinárom

Potravinári a predstavitelia cestovného ruchu spustili v týchto dňoch projekt s názvom „Pomôžme si navzájom“, ktorý rieši nedostatok zamestnancov v potravinárskej výrobe z dôvodu šírenia koronavírusu. V spoločne zdieľanom súbore budú môcť potravinárske podniky vpisovať počet chýbajúcich pracovníkov a na druhej strane prevádzkovatelia hotelov a reštaurácií dostupných zamestnancov. Informoval o tom v piatok predseda Únie potravinárov Slovenska Stanislav Voskár.

10:05 Rezort vnútra podpísal zmluvu na dodávku ďalších 500-tisíc rúšok

Ministerstvo vnútra (MV) SR podpísalo zmluvu na dodávku ďalších 500-tisíc kusov ochranných rúšok. Ako sa ďalej uvádza v zmluve zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, rúška by v rámci čiastočných dodávok mala pre rezort do 15. mája zabezpečiť spoločnosť Zornica Banko Fashion a.s. Náklady na zabezpečenie rúšok vyčíslili na 1 350 000 eur aj s DPH. Objednané antibakteriálne chirurgické rúška majú byť vybavené integrovanou plastickou výstužou, umožňujúcou ich anatomické vytvarovanie. „Bakteriálna filtračná účinnosť je vyššia ako 99,2 percenta. Vysoká priedušnosť umožňuje komfortné dýchanie aj počas niekoľkohodinového použitia,“ uvádza sa v zmluve.

Ilustračné foto Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

9:55 Na služby pre osoby v karanténe v zariadeniach rezortu vnútra vyčlenili 300-tisíc eur

Ministerstvo vnútra vyhlásilo verejné obstarávanie na zabezpečenie služieb súvisiacich s pobytom občanov umiestnených v karanténe v súvislosti s ochorením Covid-19. Ako sa ďalej uvádza v oznámení na stránke Úradu pre verejné obstarávanie, náklady na zabezpečenie služieb odhadujú na 300-tisíc eur bez DPH. Celý článok si prečítate TU >>

9:40 Zástupcovia potravinárskych zväzov a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR dohodli na tom, že všetok chlieb a pečivo sa baliť nebudú

Nebalené pečivo nepredstavuje, v prípade rozširujúceho sa koronavírusu, hrozbu pre spotrebiteľov. A preto nie je potreba ho baliť. Zhodli sa na tom odborníci zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a pekári združení v Slovenskom zväze pekárov, cukrárov a cestovinárov po včerajšom zasadaní krízového štábu. „Neexistujú dôkazy o tom, že by potraviny boli zdrojom či cestou prenosu koronavírusu. Samozrejme, je potreba pri manipulácii s nebalenými potravinami dodržiavať doporučené hygienické opatrenia,“ tvrdia zástupcovia oboch inštitúcií. Na oficiálnej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR sú k dispozícii odporúčania na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 pri predaji potravín.

V posledných dňoch sa totiž začali šíriť informácie o potrebe balenia chleba a pečiva z dôvodu možnej nákazy týmto ochorením. Včera podvečer sa potravinári zhodli, že predaj nebalených potravín je aj naďalej možný, no s predpísanými hygienickými opatreniami. Zákazníci tak musia mať k dispozícii pomôcky ako kliešte, jednorazové rukavice či sáčky. Výrobcovia zároveň upozorňujú, že výber balených produktov by ľudí pred nákazou neochránil. Je totiž známe, že vírus prežije aj na obaloch. Preto je veľmi dôležité umývať si ruky, dezinfikovať obaly, no najmä sa chrániť ochrannými pomôckami.

Zdroj: Getty Images

9:20 Slovenská pošta zatvára cez víkend pobočky

Slovenská pošta upravuje spôsob doručovania niektorých zásielok, zavádza celoplošné víkendové zatvorenie všetkých pobočiek a pozastavuje komerčné služby. Pošta tak koná podľa usmernení Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR. Ako informovala jej hovorkyňa Eva Rovenská, cieľom týchto opatrení súvisiacich so šíriacim sa koronavírusom, je chrániť zdravie zamestnancov v prevádzke ako aj obyvateľov miest a obcí. Všetky zmeny nájdete TU >>

Zdroj: SITA/Marko Erd

9:15 Nové otvorené prechody s Maďarskom

Policajní prezidenti Slovenska a Maďarska sa včera neskoro večer dohodli, že dnes od 06.00 hod. maďarská strana otvorí hraničné priechody pre osobnú dopravu a peších:

Komárno – Komárom

Štúrovo – Esztergom

Informovala o tom hovorkyňa bratislavského prezídia Denisa Bárdyová s tým, že aj tu platí, že sa to týka pohraničných Slovákov žijúcich, alebo pracujúcich 30 km od hraníc, ktorí sa pri hraničnej kontrole preukážu dokladom totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas), pobytovou kartou a potvrdením od zamestnávateľa alebo pracovnou zmluvou.

Od pondelka 24. marca 2020 od 06.00 hod. bude pre osobnú dopravu otvorený hraničný priechod Moravský Svätý Ján – Hohenau.

8:55 VÚDPaP zriadil pre zvládanie súčasných záťažových situácií linky podpory

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) zriadil pre súčasnú situáciu so šírením nového koronavírusu telefonickú i e-mailovú linku podpory. Pomocou nich chcú odborníci podporiť a pomôcť všetkým, ktorí sa pre núdzové opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 ocitli v kríze a majú otázky týkajúce sa psychického zvládania tejto záťažovej situácie. Informovala o tom informovala Darina Mikolášová z VÚDPaP.

Linka podpory funguje na telefónnom čísle 02/44 88 16 49, a to od 9.30 do 14.30 h. Elektronicky je možnosť komunikovať prostredníctvom e-mailu koronavirus@vudpap.sk. Zároveň je zriadená aj Zelená linka na čísle 0800-864 833, využiť ju možno od 9.00 do 18.00 h. K dispozícii je rodičom, ale aj tínedžerom v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne psychologickú a špeciálno-pedagogickú intervenciu.

8:45 V Trenčíne chcú od utorka (24. 3.) dočasne zrušiť platené parkovanie. Rozhodnúť o tom má bez prítomnosti verejnosti pondelkové (23. 3.) zasadnutie mestského zastupiteľstva.

8:40 Považskobystrická radnica začne v piatok s dezinfekciou autobusových zastávok, v sobotu (21. 3.) vydezinfikujú celý mestský úrad. Informoval o tom primátor Karol Janas.

8:30 Michalovská nemocnica zriadila pred budovou stan, kde triedia pacientov

Michalovská nemocnica v spolupráci so Záchrannou brigádou Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Humenné zriadila pred hlavným vchodom do budovy stan na triedenie pacientov. Informovala o tom Jana Fedáková so Sveta zdravia. „Jeho cieľom je odkloniť potenciálne rizikových pacientov už pred vstupom do nemocnice. Zdravotníci prichádzajúcim pacientom zmerajú telesnú teplotu a vyhodnotia ďalšie príznaky ako je napríklad kašeľ, zistia cestovateľskú anamnézu či kontakt s infikovanou osobou, na základe ktorých lekár povolí alebo nepovolí vstup do nemocnice,“ uviedla Fedáková

Ako sa prejavuje vírus

COVID-19 patrí medzi kvapôčkové infekcie, rýchlo sa šíri z človeka na človeka. Inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. Symptómy ochorenia pripomínajú obyčajnú chrípku, zahŕňajú vysokú horúčku, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ a únavu. Liečba je spravidla symptomatická.

Zdroj: TASR/AP

Pôvodca vírusu

Koronavírusy cirkulujú medzi zvieratami, ale niektoré z nich sa môžu preniesť na ľudí. Zdrojom koronavírusov môžu byť rôzne zvieratá. Príkladom je koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV), ktorý pochádza z ťavovitých zvierat. Čo sa týka ochorenia COVID-19, prameňom pôvodcu sú pravdepodobne zvieratá na trhu v čínskom meste Wu-chan, s ktorými sa dostali ľudia do kontaktu. Zatiaľ nie je jasné, z akého zvieraťa môže nákaza pochádzať.