KORONAVÍRUS Ľudia vo svete vychádzajú na balkóny: Výzva Slovákom, pridajte sa aj vy!

BRATISLAVA/SVET - Svet sa stále snaží bojovať s novým koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. V posledných dňoch je to najdiskutovanejšia téma aj na Slovensku. Celosvetová pandémia postihuje každého z nás, to sú ľudia, ktorí ostať doma nemôžu.

V Taliansku ľudia vychádzajú na balkóny, aby si spoločne a v bezpečí spríjemnili náladu aspoň tým, že si zaspievajú a zatancujú. Veselý národ poznačil koronavírus najviac a straty na životoch sa rátajú v tisícoch. Krajina s najtaršou populáciou sa tak snaží s karanténou vyrovnať aspoň spevom a dobrou náladou.

V Španielsku nie je situácia o nich lepšia. Priamo odtiaľ sa nám ozvala študentka Naty, ktorá vyzýva aj Slovákov na to, aby sa pridali k Španielsku a poďakovali tým, ktorí riskujú svoje životy pre naše zdravie.

"Či už v Španielsku alebo na Slovensku, situáciu sledujem, pretože doma mám rodinu. Nikto nechceme ten vírus dostať. No viete, kto s ním prichádza každý deň do kontaktu? Doktori. Ľudia, ktorí nám pomáhajú vyliečiť sa. Chcela by som vás požiadať, aby ste aj na Slovensku vyšli aspoň na dve minúty na balkón a venovali im potlesk. Potlesk pre všetkých doktorov, pre policajtov, hasičov, ale aj predavačov, pretože všetci títo musia v dnešných dňoch pracovať na maximum," napísala Naty.

Španielsko je v karanténe už 7 dní a podľa Naty ľudia každý deň o 20:00 vyjdú na svoje balkóny a tlieskajú. "Dokonca tí, ktorí majú hudobné nástroje aj niečo zahrajú, tí, ktorí majú silné reproduktori, pustia nejakú pieseň. Je to dychberúce!," hovorí Naty s tým, že Slovensko by sa malo pokúsiť o niečo podobné.

Na sociálnych sieťach už pribúdajú udalosti, preto neváhajte a nájdite si pár minút na to, aby ste aspoň takýmto spôsobom vyjadrili spolupatričnosť ľuďom, ktorí sú vystavení dennodennému riziku.