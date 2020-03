KORONAVÍRUS Na hornej Nitre pribudla mobilná jednotka na odber vzoriek

BOJNICE - Na hornej Nitre začala fungovať mobilná jednotka na odber vzoriek pre testy na nový koronavírus. Medici v nej odoberajú vzorky ľuďom, ktorí sú v karanténe. Mobilnú odberovú jednotku zabezpečil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Prievidza so sídlom v Bojniciach, ten bude vzorky aj posielať na testovanie.

Mobilná odberová jednotka pre okresy Prievidza a Partizánske vznikla zo spolupráce RÚVZ Prievidza, bojnickej nemocnice a spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza. Nemocnica zabezpečila dvoch dobrovoľníkov - medikov, bane poskytli sanitku a prievidzský RÚVZ má na starosti koordináciu. Vo štvrtok, keď jednotka začala fungovať, medici zobrali od ľudí s podozrením na nákazu novým koronavírusom prvých päť vzoriek.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

"Sanitka dostane inštrukcie od našich epidemiológov, na ktoré adresy má ísť. Dobrovoľníci budú kontaktovať ľudí, ktorým sa bude robiť odber, prídu k nim domov, spravia odber materiálu, tento potom dovezú k nám a my ho budeme transportovať do Bratislavy," opísala postup riaditeľka RÚVZ Prievidza Zuzana Tornócziová.

V Trenčianskom kraji podľa nej funguje jedna sanitka biohazard-2, ktorá vozí infekčných pacientov. "Je to veľmi málo na taký región, kde je pomaly 700.000 obyvateľov v rámci okresov Trenčín, Prievidza a Považská Bystrica," skonštatovala.

Situácia sa môže rapídne zhoršiť

Ako nedostatočnú označil jedinú mobilnú odberovú jednotku pre Trenčiansky kraj aj námestník liečebno-preventívnej starostlivosti bojnickej nemocnice Milan Henčel. "Ľudia čakajú na odbery aj tri alebo štyri dni. Situácia sa môže rapídne zhoršiť, stále nevieme, na čom sme," upozornil Henčel.

Mobilná odberová jednotka podľa neho uľahčí prácu záchrannej zdravotnej službe, tá môže byť potom vysielaná na prevozy pacientov s ohrozením zdravia, ktorí by mali byť v prvom rade smerovaní na infektologické kliniky zo spádového územia hornej Nitry do Trenčína. "Na druhej strane, je to aj taká dvojsečná zbraň. Pravdepodobne nám aj stúpne záchytnosť pozitivity na nový koronavírus," dodal.