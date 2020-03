KORONAVÍRUS Zo zahraničia sa zatiaľ vrátilo 1 059 Slovákov, raz toľko čaká na návrat

„Najviac záujemcov o repatriáciu je v Spojenom kráľovstve 830 a v Spojených štátoch amerických takmer 240. Vysoký záujem je aj v Madride 160, v Rakúsku 132 či v Berlíne viac ako 100. Okolo 50 žiadateľov o repatriáciu sa hlási v krajinách ako Portugalsko, Mexiko, Nórsko či Kanada,“ informuje Tomaga.

Podľa údajov MZV už na Slovensko pricestovali ľudia z Tirolska, Maďarska či Prahy. V spolupráci s Českom a Maďarskom prepravili záujemcov z Maroka a Kanárskych ostrovov. „Dnes, respektíve zajtra, by mal prísť autobus z Ríma, rovnako autobus s 24 našimi občanmi zo Slovinska a Chorvátska. Zajtra by mala do Nemecka priletieť skupina 8 slovenských občanov z Dominikánskej republiky, ktorí boli repatriovaní špeciálnym nemeckým letom. Nasledovať bude ich doprava na Slovensko,“ informuje Tomaga s tým, že v nedeľu očakávajú príchod troch autobusov z Británie a ďalších troch autobusov z Holandska. Let zo Spojených štátov amerických je zatiaľ v procese príprav.

Ministerstvo vyzýva občanov, aby využívali elektronickú komunikáciu, keďže telefonické linky sú preťažené. „Stále platí, že vzhľadom na vysoký záujem našich občanov vyzývame, aby sa v maximálnej možnej miere snažili priblížiť k SR. Aj preto na našom webe pravidelne aktualizujeme priechodnosť jednotlivých hraníc,“ informuje Tomaga.

Rezort diplomacie upozorňuje, že pri preprave Slovákov do vlasti majú prednosť tehotné ženy, maloletí, občania vyslaní do zahraničia za prácou a študenti slovenských univerzít. „Opakujeme a zdôrazňujeme, že ak niekto pricestuje na Slovensko s našou pomocou, musí bez výnimky absolvovať povinnú karanténu v zariadeniach rezortu vnútra. Je zarážajúce, že niektorí občania hľadajú, aj prostredníctvom médií, spôsoby ako povinnú karanténu spochybniť. Nie, momentálne naozaj nie je čas na takéto vyjednávanie, nakoľko situácia je vážna,“ dodáva vedúci tlačového odboru.

Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia, vrátane zatvorenia výchovno-vzdelávacích zariadení od 16. marca na 14 dní. Vláda SR tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu pre celý sektor zdravotníctva. Zatvorené sú maloobchodné prevádzky a prevádzky so službami, pričom sa to netýka potravín, drogérií, lekární či vybraných služieb, akými sú napríklad banky či poisťovne. Vo štvrtok 19. marca bolo na Slovensku koronavírusom infikovaných 123 ľudí.