Nová NAHRÁVKA Mariana Kočnera: VIDEO O lukratívnu budovu obral ruskú banku

Nahrávku medzi Kočnerom a predstaviteľom ruskej banky zverejnila Nadácia Zastavme korupciu, ktorá ju získala od medzinárodnej organizácie OCCRP. Kočner sa na stretnutí správa ako obyčajne - povýšenecky.

Nahrávka sa týka Nemocnice sv. Michala, ktorá stojí na rovnakej ulici ako lukratívna budova, ktorá patrí Kočnerovi. Budovu na Cintorínskej ulici financovala ruská banka MIB. Na Slovensku podporila projekt, ktorým bola viacúčelová budova Urbanic. Vtedy neznáma slovenská firma Dixia Sollaris dostala od banky 9 miliónový úver.

Podľa zverejneného účtovníctva firma nemala dovtedy vysoké tržby. Riadil ju Roman Čerepkai, ktorý figuruje aj v ďalších rôznych biznisoch. Vyskytol sa v dozornej rade firmy Elwing, ktorá sa predtým volala R. F. Development. Dixia Sollaris projekt postavila, no úver banke nesplácala a bez jej vedomia uzavrela aj nevýhodný prenájom práve s dnes obžalovaným Marianom Kočnerom.

Ruská MIB v roku 2014 prevzala vedenie nad firmou DIxia Sollaris a s Kočnerom sa mal dohodnúť zástupca banky. Kočner is celý rozhovor nahral

Veľkolepé plány

Marian Kočner sa na nahrávke správa povýšenecky a ppredstaviteľovi banky vysvetľuje, že s budovou vedľa nemocnice má veľkolepé plány.

"Sú určité medicínske pracoviská, ktoré v tej nemocnici nie sú naprojektované, naplánované a ani tam nebudú, ale budú pre chod veľmi potrebné. Tá nemocnica si to odo mňa s radosťou nie že prenajme, ale zaplatí mi za tie výkony," hovorí na nahrávke Kočner.

Kočner chcel aj prenajímať byty lekárom z cudziny. Zástupca banky sa ho potom pýta, ako je možné, že v nemocnici nepočítali s potrebnými pracoviskami už pri plánovaní. Kočner hovorí, že sa to nezmestilo. "Proste to neriešme, nie je to tam," odpovedá Kočner.

Obžalovaný Kočner hovorí aj o tom, že v tomto projekte nie je sám. Nemocnica patrí pod ministerstvo vnútra a v čase jej projektovania a otvorenia bol na jeho čele Robert Kaliňák, ale na plánovanie zariadenia mal vplyv aj rezort obrany, ktorý zase v tom čase riadil Martin Glváč.

Kočner budovu získal

Vyslanec ruskej banky tak Kočnerovi núka, aby budovu odkúpil, ten hovorí, že nemá peniaze. Uvažoval však nadtým, či ju nemohla odkúpiť obrana. Kočner hovorí, že tam má známeho "Maťa" Glváča.

Firma sa dostala do konkurzu a Kočnerova firma ju dostala za 6,2 milióna eur. Majetok sa nedražil, na predloženie ponúk mali prípradní záujemcovia len niekoľko dní. "Nútené vyhlásenie konkurzu na Dixia Sollaris a následný predaj budovy Urbanic spoločnosti Správa a inkaso pohľadávok spôsobil banke rozsiahle škody," reagoval pre Nadáciu Kirill Maslennikov z MIB. Kočnerovi mal so získaním firmy pomáhať aj bývalý sudca Sklenka, čo dokazuje komunikácia cez aplikáciu Threema.

Kočner mal od neho získavať informácie o súdnych konaniach a aj mu viackrát poskytol peniaze. Sklenka sa po prevalení toho, že si s Kočnerom vymenil tisíce správ, vzdal svojej funkcie sudcu.