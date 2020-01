VOĽBY 2020 Tajná dohoda o vstupe Kisku do politiky? Matovič hovorí o skúške povahy: Som sklamaný, tvrdí

Šuškalo sa, že jej hlavným grom bolo to, že OĽaNO podporí v prezidentských voľbách 2019 Andreja Kisku len vtedy, ak sa bývalá hlava štátu nerozhodne pre parlamentnú politiku a že nebude za žiadnu cenu zakladať stranu. Je pritom verejne známe, že Kiska mal ešte pred vstupom do politiky podporu takmer celej demokratickej opozície.

O takej dohode Matovič nič nevie

Fámy o dohode dnes vyvracia sám Matovič, ktorý pre Topky navyše povedal, že Kisku podporili bez akéhokoľvek zištného úmyslu. "My sme takúto dohodu nikdy nemali, neviem ako ostatní. Kisku sme podporili nezištne," povedal pre Topky predseda OĽaNO, ktorý však zároveň dodal, že je sklamaný z toho, ako sa Kiska pri zakladaní strany zachoval. Pravdepodobne mal okrem iného na mysli aj medializovaný prestup Remišovej do Za ľudí.

Zdroj: Topky/Maarty

Opozičné hlasy podľa Matoviča ubudli

S Kiskom sa mal na tému vstupu do politiky rozprávať. "Kiskovi som to dokonca osobne hovoril, že pri vstupe do politiky sľúbil poraziť mafiu. Ale podľa posledných prieskumov to skôr vyzerá, že demokratickej opozícii skôr hlasy ubudli. Kiska nepriniesol žiadneho nového voliča," zopakoval svoje stanovisko Matovič. "Mrzí ma to, pretože sa mohol spojiť so stranami, ktorým reálne hrozí, že sa nedostanú do parlamentu," myslí si predseda OĽaNO.

Kiska sa mal podľa Matoviča spojiť so stranami, ktoré nemajú 5-percentný výtlak Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Do politiky nevstúpim, tvrdil kedysi

Sám Kiska ešte pred udalosťami vo februári 2018 sľuboval, že sa nezapojí do aktívnej politiky vo forme parlamentných volieb či zakladania strany. Po vražde novinára sa ale veci zmenili a aj sám Kiska kedysi vyhlásil že "iba hlupák nemení názory".