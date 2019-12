Máte v skrini sveter s vianočným motívom? O vašej osobnosti prezrádza viac, než si myslíte!

BRATISLAVA - Trump s vianočnou čiapkou na hlave, Santa s fľašou vodky v ruke či roztomilý sob so svetielkujúcim nosom... V súčasnosti v obchodoch natrafíte na vianočné svetre s motívmi od výmyslu sveta. Akým ste sa cez sviatky ozdobili vy? Možno sa budete čudovať, no ak vlastníte aspoň jeden, prezrádza o vás viac, než ste si mysleli.

Nie je výnimočné, že pred vianočnými sviatkami i po nich natrafíte na kolegu, ktorý "oprášil" vianočný svetrík na koncoročnej párty. Možno jeden vlastní aj váš súrodenec. A možno ste sa takýmto skvostom obdarovali aj vy.

Podľa psychológov aj typ vianočného odevu môže odhaliť zákutia vašej osobnosti. Doktorka Rosie Gilderthorp a profesorka Carolyn Mair priblížili pre portál Daily Mail sedem rôznych možností. Schválne, našli ste sa v nich aj vy?

Politický motív

Ak ste stavili na svetrík s politickým motívom, ste priateľský narcis. Čo to znamená? Chcete, aby ľudia vedeli, že ste intelektuál. "Takáto osoba potrebuje, aby ste vedeli, že je múdra. Nazvime to priateľský narcis, ak chcete," vysvetlila slovné spojenie Gilderthorp. Dodala, že takéto osoby sa radi bavia, no zároveň nechcú, aby sa zabúdalo na to, že sú "intelektuálni giganti".

Vtipný či neslušný slogan alebo obrázok

Osoby, ktoré sa ozdobia svetrom s vtipným nápisom či obrázkom (niekedy až s neslušným podtónom), sa obávajú, že sú pre okolie príliš nudné. "Potrebujú, aby bol ich sveter ich životom a dušou, pretože majú strach, že nemajú dosť tém na rozhovory, aby "prežili" párty," opísala doktorka. Ako poznamenala, tí najhlučnejší ľudia majú najčastejšie obavy zo svojich sociálnych schopností.

Filmová či hudobná tematika

Takýto svetrík značí dve možnosti. "Toto je človek, ktorý chce, aby ste buď - po A - poznali jeho vek, alebo - po B - vedeli, že je v pohode. Alebo oboje," objasnila Gilderthorp. Nositelia takýchto svetrov hľadajú možné prepojenie s osobou, s ktorou práve hovoria. Chcú, aby ste sa ich na ich oblečenie opýtali. Ak sa vám teda páči to, čo majú na sebe, neváhajte a povedzte im to!

Vianočný sveter, ktorý nie je tak úplne vianočný

Vzory známe napríklad zo severských krajín, ktoré síce evokujú zimu, no nie sú tie pravé vianočné a ničím nevyčnievajú. "Toto je znak niekoho, kto nechce o sebe hovoriť," uviedla odborníčka. Osoby, ktoré sa odeli do takýchto svetrov ale nie sú samotári. Nevyhovujú im však ani svetlá reflektorov a neradi sú stredobodom pozornosti. Povinné zdvorilostné rozhovory ich jednoducho vyčerpávajú. Profesorka Mair dodala, že práve takéto svetre si môžu vyberať ľudia, ktorí sú opatrnejší a neradi si robia zábavu sami zo seba.

Blikajúce svetielka

Blikajúce svetlá hovoria jasnou rečou - pozrite sa na mňa! Osoby, ktoré sa neboja si ich obliecť sú skutoční extroverti. Energiu im dodávajú ľudia, sami sa cítia vyčerpaní. Ak je navôkol dav, nechýba im dokonca ani spánok. "Blikajúce svetlá priťahujú pozornosť, takže ľudia, ktorí ich nosia, jednoducho chcú pozornosť pritiahnuť práve na seba," vysvetlila profesorka Mair.

Vyčnievajúce ozdoby

Množstvo vianočných svetrov má na sebe pripevnené vyčnievajúce prvky. Profesorka Mair uvádza, že práve takéto ozdoby majú povzbudiť k dotyku. To si však ich majitelia často pri kúpe ani neuvedomia. Buď to teda naznačuje, že človek sa rád dotýka alebo objíma, alebo išlo jednoducho o jediný sveter, ktorý našiel v obchode po ceste na vianočnú párty.

Ako kostým

Vianočný kostým alebo sveter? Ak pri pohľade na váš pulóver padne neraz aj táto otázka, podľa odborníkov to môže naznačovať, že v skutočnosti nie ste veľmi šťastný. "Takáto osoba žije vo vianočnej fantázii," zdôvodnila Gilderthorp. Sveter môže prezrádzať, že jeho nositelia by boli radšej vo vianočnom filme, než súčasťou reality. Mair dodala, že odev-kostým môže byť istým spôsobom aj maskovaním, ak chce človek zakryť svoje pocity. A aký sveter ste si zaobstarali vy?