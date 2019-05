ONLINE Eurovoľby 2019: Podľa neoficiálnych výsledkov už nejde o tesný súboj, Smer výrazne klesol

- podľa odhadov by v eurovoľbách zvíťazila koalícia PS - Spolu

- druhý by mal skončiť Smer-SD, tretia ĽSNS, nasleduje KDH, SaS, OĽaNO

- parlamentné SNS, Most-Híd a Sme rodina by nemali dosiahnuť ani päť percent

Podľa odhadov volilo na Slovensku v eurovoľbách okolo 20 percent ľudí. V minulých voľbách, ktoré sa konali pred piatimi rokmi, volilo 13 percent. Oficiálne výsledky volieb do EP zverejnia v nedeľu 26. mája o 23. hodine. Priebežné výsledky zverejňované nebudú. Slovensko si volilo 14 europoslancov.

ONLINE

10:11 - Podľa Denníka N vyzerá rozdelenie 14 mandátov v europarlamente nasledovne: PS/Spolu štyria europoslanci, Smer-SD traja, ĽSNS dvaja, KDH dvaja - jeden z nich zrejme až po brexite, SaS dvaja a OĽaNO jeden. SMK, SNS, Sme rodina aj Most-Híd budú zrejme bez europoslancov. Aj naďalej ale ide o neoficiálne odhady.

10:07 - Líder PS/Spolu Michal Šimečka napísal, že ďakuje za podporu a za to, že ľudia išli voliť. "Je to nesmierny záväzok. Po prezidentskej kampani sa opäť potvrdilo, že na Slovensku je možné uspieť s pozitívnou energiou a s jasným proeurópskym programom. Že je možné vyhrávať bez populizmu, či vyvolávania strachu a nenávisti," okomentoval.

09:56 - Strana KDH by podľa predbežných výsledkov získala 9,67 percenta. Jej líder Alojz Hlina sa poďakoval všetkým, ktorí prispeli k volebnému výsledku. "Kresťanskí demokrati sú pre Slovensko dôležití. Sme dôležití aj pre zmenu, ktorá na Slovensko musí prísť. Sme dôležitou časťou kostry systému parlamentnej demokracie. Pár dní oddýchneme a smerujeme do parlamentného zápasu. A budeme zápasiť húževnato, vytrvalo," napísal.

09:54 - O výsledkoch v Petržalke, najväčšej mestskej časti hlavného mesta, informoval jej starosta Ján Hrčka. Najviac občanov hlasovalo za PS/Spolu.

09:40 - Aj Michal Truban, líder Progresívneho Slovenska, adresoval voličom poďakovanie. "Zatiaľ je to neoficiálne, ale voľby sme vyhrali. Je to vďaka tomu, že sme sa dokázali spojiť a ponúknuť dobrý program, no najmä slušných a kvalitných kandidátov. To isté chceme ponúknuť v marci 2020 a vyhrať aj tento súboj o budúcnosť našej krajiny," načrtol plány do budúcna.

09:30 - Jeden z lídrov PS/Spolu Miroslav Beblavý sa k neoficiálnym výsledkom vyjadril na sociálnej sieti. Poďakoval voličom.

09:00 - Z predbežných neoficiálnych odhadov politických strán po sčítaní všetkých okrskov teda vyplýva, že Voľby do Európskeho parlamentu by vyhrala koalícia Progresívne Slovensko - Spolu. V europarlamente by sedeli aj poslanci Smeru-SD, ĽSNS, KDH, SaS a OĽaNO.

08:54 - Hospodárske noviny informujú, že koalícia PS - Spolu by získala cez 20 percent hlasov. Smer má aj podľa nich vyše 15 percent, kotlebovci 12 percent. Zástupcov by mali v Európskom parlamente aj KDH a SaS, taktiež OĽaNO.

08:40 - PS - Spolu by vyhrala aj podľa neoficiálnych informácií Denníka N. Získali by 20,1 percent, druhý Smer by mal 15,7 percent. Nasleduje ĽSNS s 12,1 %, KDH 9,7 %, SaS 9,6 %, OĽaNO 5,6 %, a SMK s necelými 5 %.

08:35 - Predbežné výsledky televízie Markíza hovoria o víťazstve koalície PS - Spolu s 20,07 percentami. Smer-SD zaostáva o takmer päť percent, získať mal 15,69 percent. Podľa prvotných odhadov tesne viedol. ĽSNS je stále na treťom mieste s 12,04 percentami. Ide o predbežný a neoficiálny odhad po celkovom sčítaní, upozornila televízia.

08:25 - V obci Ostrý Grúň volilo 19 percent voličov. Väčšina z nich si vybrala stranu Smer-SD, ktorá získala 33,7 percenta, za ňou nasledovali kotlebovci z 24 percentami. Informáciu zverejnil na sociálnej sieti miestny poslanec Miroslav Seget. Obec je známa pre svoj neľahký osud - počas druhej svetovej vojny tu padlo nacistom za obeť 64 obyvateľov a zhorelo tam všetkých 128 domov.

Zdroj: Reprofoto:Facebook-Ostrý Grúň

07:45 - "Výsledky sa síce dozvieme až zajtra, ale už teraz vieme, že sme túto kampaň nebrali ako povinnú jazdu, ale ako prioritu, akou by mali tieto voľby byť," odkázala koalícia PS - Spolu na sociálnej sieti. Jej členovia boli jednou z dvoch strán, ktoré usporiadali volebné posedenie.

07:30 - V nedeľu volia vo väčšine, teda v 21 z 28 členských krajín EÚ. K urnám pôjdu napríklad občania Nemecka, Rakúska, Poľska či Talianska.

07:20 - Víťaza si na Facebooku zatipoval Igor Matovič, predseda hnutia OĽaNO. Ak by sa naplnili jeho predpoklady, voľby do Európskeho parlamentu by vyhrala koalícia PS - Spolu.

07:15 - Parlamentné strany SNS, Sme rodina a Most-Híd nemajú zatiaľ ani päť percent. SNS má podľa odhadov cez štyri percentá, Sme rodina okolo 3,6 percenta a Most-Híd cez dve percentá.

07:10 - Podľa neoficiálnych výsledkov mal Smer-SD zatiaľ získať 19 percent hlasov, čo by znamenalo tri mandáty. Koalícia PS – Spolu by mala získať vyše 18 percent a s tým tri kreslá. Rovnaký počet kresiel by mohla obsadiť ĽSNS, ktorej odhady predpovedajú približne 13,5 percenta. Štvrté by malo skončiť KDH, ktoré môže mať podľa odhadov okolo 11 percent a dva mandáty. Do europarlamentu by sa mala dostať aj SaS s odhadovaným ziskom okolo 9,6 percenta, čo by tiež predstavovalo zisk dvoch mandátov. Uspieť by malo aj OĽaNO, ktoré by mohlo za niečo necelých sedem percent dostať jedno kreslo.

07:00 - Už pár hodín po zatvorení volebných miestností hovorili prvé predbežné odhady o prvenstve strany Smer-SD. V novom Európskom parlamente by mali sedieť aj zástupcovia koalície Progresívne Slovensko – Spolu, strán ĽSNS, KDH, SaS, OĽaNO.