Mišák Štramák vnáša singlom Húpačka lúč svetla do tejto zamračenej doby

Mišák Štramák, 2025

"Singel Húpačka vznikol úplnou náhodou. Vlastne je to pesnička z praveku, ktorá len dozrela v čase. V máji som hral kamarátom na svadbe. Na túto príležitosť som dal dokopy špeciálny set pesničiek, ktoré lemovali naše dospievanie. No a Húpačka tam nesmela chýbať. Počas skúšania a rozpamätávania sa na akordy som sa totálne zaľúbil do tých akordových harmónií. Tak som sa rozhodol, že tú pesničku dopíšem a nahrám," opisuje vznik nového singla, ktorý vyšiel v decembri minulého roka, Mišák Štramák.