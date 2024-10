Odvážni a celkom nahí: Placebo rozpovedali filmom This Search For Meaning najúprimnejší príbeh

Placebo, premiéra filmu This Search For Meaning

Neraz boli naklonení myšlienke, ukončiť aktivitu svojej kapely. Osobné pády, o ktorých sa kedysi nehovorilo, len bolo nutné ich potláčať a pokračovať v dosahovaní výkonu, sú odteraz odkryté. Brian Molko a Stefan Olsdal sa vo štvrtok 3. októbra postavili po celosvetovej premiére ich nového dokumentárneho filmu This Search For Meaning pred publikum a otvorene hovorili aj o momentoch, ktoré sú pre nich ponižujúce. No zároveň si uvedomujú, že aj tie ich formovali, a tak je aj vďaka nim kapela Placebo tým kým je už takmer 30 rokov.