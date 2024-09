Slovenská jazzová superkapela z New Yorku: Bartuš, Valihora a Hanka G vyrážajú na turné

Alan Bartus New York 4tet vyráža na turné

Oceňovaný mladý slovenský pianista Alan Bartuš, ktorý sa minulý rok v prestížnej súťaži Herbie Hancock Institute of Jazz International Piano Competition zaradil medzi desiatku najlepších jazzových klaviristov sveta svojej generácie, sa po prázdninách pred návratom na newyorskú Manhattan School of Music chystá na turné. V štyroch slovenských mestách a vo Viedni vystúpi v exkluzívnej zostave s ďalšími známymi menami slovenskej hudobnej scény, ktoré aktuálne takisto pôsobia v New Yorku.