Mieri k nám kanadský spevák s hlasom Franka Sinatru. Na festivale Symfónia umenia odspieva swingový koncert

(Zdroj: Instagram/mattdusk)

Matt Dusk pochádza z Kanady a predal viac ako milión albumov, na konte má štyri zlaté a šesť platinových. Taktiež získal množstvo ocenení a niekoľko nominácií na prestížne ocenenie JUNO. Matt Dusk a Rozhlasový Big Band Gustava Broma návštevníkov festivalu Symfónia umenia pod taktovkou Vlada Valoviča vezmú na cestu do čias elegancie a ikonického Las Vegas v roku 1966. Do čias, v ktorých hitparádam kraľoval Frank Sinatra a štandardy, ako Come fly with me, Fly me to the moon, I´ve got you under my skin. Ak sa chcete o Mattovi Duskovi dozvedieť viac, nižšie prinášame 12 faktov, ktoré ste o ňom možno nevedeli.

12 faktov o Mattovi Duskovi

1. Celým menom Matthew-Aaron Dusk sa narodil 19. novembra 1978, dnes má teda 44 rokov.

2. Venoval sa opernému spevu a klasickej hudbe. V 17-tich rokoch si však vypočul piesne Tonyho Bennetta, Boba Fentona a Sarah Vaugha a svoje žánrové smerovanie zmenil.

3. Matt Dusk mal pôvodne v pláne prevziať rodinný podnik, aj preto v roku 1998 odišiel študovať ekonómiu na York University v Toronte.

4. Matt Dusk študoval jazzovú teóriu u Johna Gittinsa, jazzový spev u Boba Fentona a navštevoval majstrovské kurzy u Oscara Petersona.

5. Matt Dusk získal štipendium Oscara Petersona a promoval v roku 2002.

6. Matt Dusk nadviazal na svoj debutový album prázdninovým EP s názvom Peace on Earth, ktorý vyšiel 30. novembra 2005.

7. V januári 2006 Dusk odcestoval do Los Angeles, aby nahral svoj druhý album Back in Town v Capitol Studio A. Na albume spieva s 58-členným orchestrom pod vedením Patricka Williamsa a Sammyho Nestica.

8. V marci 2010 Matt Dusk nahral soundtrack k televíznemu seriálu Call Me Fitz, kde hrá aj známy kanadský herec a automobilový závodník Jason Priestley.

9. V roku 2013 sa Matt Dusk opäť vrátil k jazzu a vydal ďalší album My Funny Valentine: The Chet Baker Songbook.

10. V roku 2014 Matt Dusk začal pracovať na svojom 8. štúdiovom albume, ktorý bol však už duetom.

11. V roku 2018 vydal Matt Dusk svoj dvanásty štúdiový album s názvom JetSetJazz, ktorý v apríli 2019 získal status MC: GOLD.

12. Album, ktorý napísal, nahral a produkoval Matt Dusk, vzdáva poctu zlatému veku cestovania počas 60. rokov a berie poslucháča na cestu späť v čase, keď bola populárna hudba veľkých skupín.

Na festivale vystúpia aj iné svetové mená

Na festivale Symfónia umenia 2023 zažijete nezabudnuteľné umelecké zážitky a inšpiráciu. Medzi vystupujúcimi sú José Cura či Rolando Villazón, ktorí vystupujú v najslávnejších koncertných sálach sveta. Vstupenky na jednotlivé festivalové dni festivalu Symfónia umenia si môžete zakúpiť na stránke Predpredaj.sk.

