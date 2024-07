Nezabudnuteľný večer pod holým nebom: Ladies and Friends rozprúdia vášeň a energiu!

(Zdroj: The Ladies Ensemble)

Pripravte sa na nezabudnuteľný hudobný zážitok! Na nádvorí historického Pisztoryho paláca v Bratislave sa uskutoční 14.augusta o 19:30 jedinečný multižánrový koncert s názvom LADIES and FRIENDS POD HOLÝM NEBOM. Tento výnimočný večer sľubuje pestrú paletu hudobných žánrov, ktorá poteší každého milovníka hudby.

Od filmovej hudby ( Morricone, Williams, Zimmer), cez ethno a gospelové melódie, popové hity ( Abba, Queen,Sting), klasické skladby ( Vivaldi, Piazzolla, Puccini), autorskú pôvodnú tvorbu ( Peter Adamov, James Evans) až po energické rockové rytmy ( Nirvana, ACDC)– tento koncert prinesie všetko, čo si len môžete priať! Na pódiu sa predstavia talentované hudobníčky z The Ladies Ensemble a ich priatelia, skvelí muzikanti , ktorí spoločne vytvoria atmosféru plnú emócií a nezabudnuteľných momentov.

Vzácnymi sólistami dámskeho orchestra budú výnimoční umelci - speváci a multiinštrumentalisti ako JAMES EVANS (UK), PETER ADAMOV, sopranistka MÁRIA ŠTÚROVÁ, kontrabasistka a speváčka VANESSA ŠARKOZI, huslista JOSHUA EVANS, klavirista MILOŠ BIHÁRY, huslista ALAN VIZVÁRY, perkusionista a gitarista MARIÁN UHRIŇÁK, huslistka ANEŽKA KARA, ale aj mladá talentovaná 14 ročná violončelistka JASMINA PODOLSKÁ.

Predstavíme Vám sólistov open air koncertu:

James Evans prišiel z Anglicka pešo pred vyše 20 rokmi na Slovensko , kde žije a pôsobí dodnes. V októbri 2024 dostal opať pozvanie účinkovať na festivale v Chicagu, USA. Na koncerte sa predstaví aj s Mariánom Uhriňákom, bývalým spoluhráčom z legendárnej kapely Heaven ´s Shore s ktorou vypredávali štadióny na Slovensku aj v Európe! Peter Adamov, víťaz súťaže Coca Cola Popstar, ktorý je známy okrem širokého jazzového repertoáru aj ako Majster Netopier zo Spievankova! Sopranistka Mária Štúrová , členka opery SND, ktorá vyhrala 3. miesto na medzinárodnej súťaži M. Schneidera Trnavského a v komisii sedeli také legendy ako napríklad maestro Peter Dvorský! Mediálne známa speváčka a kontrabasistka Vanessa Šarkozi, ktorá už ako detský talent vyhrala súťaž 10 pre Hollywood a spolupracuje s Cigánskymi Diablami. Na koncerte bude účinkovať s klavírnym virtuózom Milošom Bihárym. Jazzový huslista Jakub Joshua Evans, ktorého prijali na Berkley College of Music v Bostone a je členom známej foklórnej kapely Štefan Repka Gorals. Alan Vizváry, líder Hilaris Chamber Orchestra, ktorý je žiakom Gerharta Hetzela, legendárneho koncertného majstra Viedenských filharmonikov a v roku 2020 získal s HCO zlatú medailu vo Viedni. Anežka Kara, umelecká vedúca a manažérka The Ladies Ensemble, ktorá už ako 14 ročná hrala sólo s orchestrom Slovenskej filharmónie.

Prečo by ste si nemali nechať ujsť tento koncert?

Rozmanitosť žánrov: Bez ohľadu na to, aký hudobný štýl máte najradšej, na tomto koncerte si prídete na svoje. Pripravte sa na prechádzku rôznymi hudobnými svetmi! Výnimoční umelci: Na pódiu sa predstavia známi umelci a umelkyne,ktorí svojou charizmou a talentom očaria každého diváka. Ich výkony sú zárukou nevšedného zážitku! Kúzelná atmosféra: Nádvorie Pisztoryho paláca je ideálnym miestom pre takýto hudobný zážitok. Pod holým nebom, v srdci Bratislavy, sa spojí história s modernou hudbou. Skvelá príležitosť na stretnutie: Koncert LADIES and FRIENDS je nielen o hudbe, ale aj o spoznávaní nových ľudí a zdieľaní spoločných zážitkov. Príďte s priateľmi a užite si pri osviežujúcom drinku večer plný radosti a dobrej hudby! Podpora miestnych umelcov: Tento koncert je tiež skvelou príležitosťou na podporu miestnych talentov. Uvidíte a počujete umelcov, ktorí sa snažia presadiť na hudobnej scéne a zaslúžia si vašu pozornosť. Zábava pre všetkých: Nezáleží na tom, či ste hudobný nadšenec alebo len hľadáte príjemný večer s priateľmi, tento koncert ponúkne zábavu pre všetkých. Pripravte sa na skvelé vystúpenia, interakciu s umelcami a nezabudnuteľné chvíle.

Príďte si užiť večer plný hudby, kultúry a priateľstva na koncert LADIES and FRIENDS! Tešíme sa na vás!

Nezmeškajte túto jedinečnú príležitosť zažiť koncert, ktorý spojí rôzne kultúry a hudobné štýly na jednom mieste. Koncert LADIES and FRIENDS ponúkne pestrý program, ktorý osloví široké spektrum poslucháčov. Od klasickej a filmovej hudby k slávnym popovým a rockovým hitom v úprave pre sláčikový orchester a perkusie, až po ethno hudbu ( keltskú a rómsku) – každý si nájde to svoje. Bude to noc plná hudby a emócií: Ladies and Friends ohromia publikum pod hviezdami! Vstupenky vo zvýhodnenej cene 20 eur na predpredaj.sk alebo v predajniach telekomu! Zakúpením vstupenky podporíte nezriadenú kultúru bez sponzorov!

