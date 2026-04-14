V rukách jej ožila stará deka a zmenila život tisícom detí: Mary odhalila čaro maňušiek!

Mária Ďurišová
Každá mama vie, že niekedy sú slová zbytočné. Keď príde únava, odmietanie večere alebo detský plač, klasické výchovné metódy občas zlyhávajú. Čo keby však do hry vstúpila postavička, ktorá dieťa nesúdi, ale pozorne počúva? Mária Ďurišová, vyštudovaná výtvarníčka a zakladateľka dielničky C-A-T, začala svoju cestu k výrobe maňušiek s jednou starou hnedou dekou v ruke. Dnes jej postavičky pomáhajú deťom prekonávať strachy, učia ich upratovať a sú mostom k tajomstvám, ktoré by rodičom inak možno nepovedali. Ponorte sa s nami do sveta, kde hračky ožívajú a pomáhajú vychovávať s láskou a vtipom.