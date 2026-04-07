Deväť zvierat pred súdom: Prasa obesili v ľudských šatách!

Sudca sa dostal do varu. „Konzumovali ste ľudské mäso, a to dokonca v piatok, keď je to zakázané,“ hromží. Obžalovaný len vystrašene pozerá - zo zabitia a zožratia dieťaťa je totiž obvinené prasa. Ošípané v stredoveku patrili medzi najčastejšie stíhané zvieratá. Voľne sa potulovali po mestách a žrali všetko, na čo prišli, vrátane detí alebo hostií. Súd ich za to trestal spôsobmi prislúchajúcimi ľuďom, od obesenia cez upálenie až po exkomunikáciu.
