Rozprávkové mestečko: Freudenberg prežil dva ničivé požiare a stal sa filmovou kulisou

NEMECKO - Rady čierno-bielych hrazdených domčekov vo štvrti Alter Flecken v nemeckom meste Freudenberg stoja úhľadne vedľa seba a okamžite navodzujú dojem ako z rozprávky od bratov Grimmovcov. Staré uličky a výnimočné domčeky akoby sa zasekli v čase, a návštevník sa tak razom ocitne o niekoľko storočí späť.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Desiatky autobusov na Ficovej akcii v Nitre: Šokujúci OZNAM Jednoty dôchodcov, nepozvaní ľudia sa dnu nedostali!
Zamotaný škandál po Ficovej debate v Poprade: VIDEO malo usvedčiť Gröhlinga, realita je zrejme inde