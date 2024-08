Muž s najväčším penisom na svete prehovoril: Z tej veľkosti sa vám zakrúti hlava! Má to však aj temnú stránku

(Zdroj: YouTube/thismorning)

Do britskej talkshow „This Morning“ zavítal Matt Barr, ktorý má najväčší penis na svete. Nedávna vedecká štúdia zistila, že jeho mužstvo dosahuje vo vzpriamenej polohe dĺžku 36,068 centimetrov. Pre takýto rozmer neexistuje žiadny termín, ale Barr hovorí, že jeho mamutí úd sa často označuje ako makrofalus, čo v podstate znamená nadprirodzene veľký penis. Hoci to môže v našej pornografiou posadnutej spoločnosti vyzerať ako splnený sen, absolvent Univerzity v Cambridge povedal, že mať takýto veľký penis je oveľa komplikovanejšie, ako sa zdá.

Erekcia mu môže spôsobiť zdravotné komplikácie, pretože jej veľkosť zaťažuje celý obehový systém. „Mám veľa problémov s prietokom krvi. Čiastočne aj preto moja veľkosť trochu kolíše, pretože je veľmi ťažké, aby do penisu tieklo toľko krvi,“ vysvetlil štyridsiatnik v rozhovore pre portál Unilad. Keď prichádza erekcia, občas ho vraj z toho rozbolí hlava. „Časom som užíval rôzne lieky, aby som ho zmenšil, no malo to zrejme skôr opačný účinok,“ prezradil. Ďalšou ťažkosťou je podľa jeho slov oblečenie a musí nakupovať o číslo väčšie veľkosti. „Vždy sa musím uistiť, že v páse je dostatok miesta,“ vysvetlil. „Existuje aj spodná bielizeň na mieru určená pre ľudí, ktorí sú buď prirodzene dobre obdarení, alebo si do penisu niečo vpichujú,“ uviedol.

Bohužiaľ, tieto kompresné šortky nie sú vhodné pre všetkých, pretože pri dlhom nosení môžu byť nepohodlné. Počas rozhovoru si spomenul na ponižujúci prípad, keď ho vykázali z hodiny jogy, pretože inštruktor si myslel, že je vzrušený. Podľa Barra však nejde len o fyzické problémy. Od svojho aprílového vystúpenia v relácii „This Morning“ dostal niekoľko zvláštnych návrhov. „Ľudia ma žiadali, aby som im prišiel nahý upratať dom alebo niečo podobné, ale väčšina vecí je príliš explicitná na to, aby sa dala použiť,“ povedal a pripomenul, že mnohé z týchto nemravných žiadostí odmietol.

Nie všetky žiadosti však boli divné. Barr tvrdil, že vďaka svojmu slávnemu údu mohol ísť na viaceré schôdzky. Napriek tomu nemá v pláne speňažiť svoj penis prostredníctvom OnlyFans, ako by to možno urobil, keby bol o polovicu mladší. „Som si istý, že keby som bol o 20 rokov mladší, tak by som to urobil,“ povedal. Okrem iného varoval tých, ktorí túžia po obrovskom penise, aby si dávali pozor na to, čo si prajú.