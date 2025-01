Rok 2024 prial miliardárom: Bohatli rýchlejšie ako kedykoľvek predtým! Z tých súm sa vám zatočí hlava

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Pablo Martinez Monsivais/Getty Images)

Počas roku 2024 vzrástol majetok miliardárov o dva bilióny dolárov, čo je 5,7 miliardy dolárov denne. Správa spoločnosti Oxfam uvádza, že svet by mohol mať do desiatich rokov až päť miliardárov, čo je zmena oproti predchádzajúcej prognóze jedného miliardára navyše v rámci desiatich rokov. Správa s názvom „Takers Not Makers“ vychádza tesne pred začiatkom výročného stretnutia Svetového ekonomického fóra v Davose, píše BBC. Výskum o majetku miliardárov sa zhoduje s inauguráciou Donalda Trumpa za prezidenta USA. Očakáva sa, že staronový americký prezident vymenuje do svojho tímu niekoľkých miliardárov, vrátane Elona Muska a ponúkne najbohatším Američanom rozsiahle daňové úľavy.

Elon Musk (Zdroj: SITA/AP Photo/Matt Rourke)

Počet miliardárov vo svete vzrástol o 204 na 2 769. Ich spoločný majetok sa za 12 mesiacov zvýšil z 13 na 15 biliónov dolárov (14,3 miliardy eur), čo je druhý najväčší ročný nárast od začiatku záznamov. Majetok desiatich najbohatších ľudí sveta narástol v priemere o takmer sto miliónov dolárov (99 miliónov eur) denne a aj keby zo dňa na deň prišli o 99 percent svojho majetku, zostali by miliardármi. Medzi najbohatších ľudí na svete patrí Jeff Bezos s majetkom 219,4 biliónov dolárov (210 miliárd eur), ktorého Amazon dominuje s viac než 70 percentami medzi online predajcami v Nemecku, Francúzsku, Spojenom kráľovstve a Španielsku. Najbohatším človekom Afriky je Aliko Dangote s majetkom 11 biliónov dolárov (10,5 miliárd eur), ktorý ovláda priemysel s cementom v Nigérii.

Správa uvádza, že miliardári väčšinu svojho bohatstva nezarobili, ale získali, keďže 60 percent pochádza buď z dedičstva, kamarátstva, korupcie alebo v 18 percentách z monopolnej moci. Podľa časopisu Forbes sú najbohatšími ľuďmi Musk, Bezos, Zuckerberg, Ellison a Arnault. Anna Marriottová zo spoločnosti Oxfam povedala: „Minulý rok sme predpovedali, že prvý trilionár by mohol pribudnúť v priebehu desiatich rokov, ale tento šokujúci nárast bohatstva znamená, že ich bude aspoň päť. Globálny hospodársky systém je nefunkčný, úplne nevyhovujúci svojmu účelu, pretože umožňuje a neustále podporuje tento výbuch bohatstva, zatiaľ čo takmer polovica ľudstva naďalej žije v chudobe.“ Podľa Svetovej banky sa totiž neznížil počet populácie žijúcej pod hranicou chudoby. Dnes sa dokonca približuje k 3,6 miliardám, čo predstavuje 44 percent svetovej populácie.