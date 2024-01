Miliardári odhalili svoje stravovacie návyky: Zuckerbergova rutina vás znechutí a Musk? Z tohto strácal periférne videnie!

Elon Musk (Zdroj: SITA/AP/Susan Walsh, File/Elaine Thompson/Eric Risberg)

To, že miliardári majú peniaze na zaplatenie drahých osobných kuchárov alebo špičkových jedál, neznamená, že sa zdravo stravujú. Zatiaľ čo niektorí experimentujú s najnovšími zdravotnými výstrelkami, ako sú paleo diéta či vegánstvo, iní radi na raňajky jedia čokoládu alebo celé dni nejedia vôbec.

(Zdroj: Getty Images)

Richard Branson vypije dvadsať šálok čaju

Britský podnikateľ a majiteľ Virgin Group Richard Branson odhaduje, že vypije dvadsať šálok čaju denne. "Nie som si istý, ako by som prežil bez anglického raňajkového čaju," povedal v roku 2016 pre Daily Mail. Branson začína svoj deň ovocným šalátom a müsli. Príležitostne si namiesto toho dá kipper - rybu podobnú sleďovi. Cez bežný deň potom cvičí ale má obchodné stretnutia, ktoré si plánuje na obed, aby pomohol odľahčiť náladu, uviedol v blogovom príspevku v roku 2017. Na večeru vraj najradšej organizuje skupinové jedlá, kde sa zdieľajú príbehy a rodia sa nápady. Miliardár údajne chodí spať okolo 23:00 a každú noc si dopraje šesť hodín spánku. Rád vstáva okolo šiestej ráno, aby si zahral tenis.

(Zdroj: Profimedia)

Jeff Bezos robí palacinky

Spoluzakladateľ Amazonu Jeff Bezos sa ráno nikam neponáhľa a rád si dopraje zdravé raňajky. Začiatkom januára jeho snúbenica Lauren Sanchezová prezradila, že Bezos každú nedeľu ráno robí palacinky. "Zakaždým si zoberie kuchársku knihu Betty Crockerovej a ja si hovorím: ‚OK, si najmúdrejší muž na svete; prečo si si to ešte nezapamätal?‘," povedala Sanchezová pre denník The Wall Street Journal. Jej priateľ je vraj extrémne oddaný svojim tréningom s osobným trénerom Wesom Okersonom. To ale neznamená, že si občas nedopraje aj niečo výstredné. Napríklad na stretnutí v roku 2014 s malou e-commerce spoločnosťou, ktorú Amazon nakoniec získal, si Jeff objednal raňajky zo stredomorskej chobotnice so zemiakmi, slaninou, zeleným cesnakovým jogurtom a strateným vajcom.

Jeff Bezos (Zdroj: SITA/AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)

Bill Gates miluje diétnu kolu

Zakladateľ Microsoftu Bill Gates miluje diétnu kolu natoľko, že denne jej vypije tri alebo štyri plechovky. Michelinský šéfkuchár Jordi Cruz na Gatesa prezradil, že si raz rezervoval celú reštauráciu na dva dni a objednal si len diétnu kolu. Na raňajky zas rád jedáva kakaové buchty.

Tiež miluje cheeseburgery a v seriáli na Netflixe s názvom "Inside Bill's Brain Gates" hovoril o svojej záľube v práškovom nápoji Tang. "Kúpil som si fľašu Tang, čo je pomarančový sladký nápoj, ktorý vzali na Mesiac. Namiesto jedla si len nalejem Tang na ruku a zlížem ho," uviedol filantrop v dokumente podľa správy CNBC.

(Zdroj: profimedia.sk)

Steve Jobs obľuboval ľahšiu stravu

Jobs bol známy svojimi idiosynkratickými stravovacími návykmi. V životopise, ktorého autorom je Walter Isaacson, spoluzakladateľ spoločnosti Apple niekedy jedol len jedno alebo dve jedlá naraz, a to celé týždne. V jednom momente jeho strava pozostávala len z mrkvy a jablka. Istý čas bol frutarián a jedol iba ovocie, zeleninu, orechy, semená a obilniny. Jobs povedal Isaacsonovi, že sa vzdal mäsa, keď bol prvák na vysokej škole Reed College v Oregone a neskôr sa vzdal aj obilnín a mlieka.

Steve veril, že v dôsledku toho nemusí pravidelne nosiť dezodorant alebo sa sprchovať. Niekedy sa postil niekoľko dní v kuse, čo v ňom údajne vyvolalo pocity eufórie. V roku 2003, keď Jobsovi diagnostikovali rakovinu pankreasu, sa pokúsil vyliečiť pomocou diéty, v rámci ktorej jedol veľa odšťaveného ovocia a mrkvy. O päť rokov neskôr opäť zaradil do svojej stravy ryby a iné bielkoviny. Krátko pred svojou smrťou v roku 2011 bol už prevažne len na tekutej strave.

Steve Jobs (Zdroj: SITA)

Elon Musk sa o diéty príliš nezaujíma

Riaditeľ spoločnosti Tesla Elon Musk sa nestravuje práve najzdravšie. "Ak by existoval spôsob, ako by som nemusel jesť, aby som mohol viac pracovať, nejedol by som," priblížil v biografii od Ashlee Vanceovej pod názvom "Elon Musk: Tesla, SpaceX a hľadanie fantastickej budúcnosti". Musk zvykne vynechávať raňajky alebo na úvod dňa zje len tyčinku Mars či šišku.

Čokoľvek mu jeho asistent počas stretnutí prinesie, "vdýchne to za päť minút". Oveľa viac sa sústredí na večeru, ktorá sa často odohráva v rámci pracovných stretnutí. V minulosti napríklad prezradil, že istú dobu neprestajne pil kolu. V jednom momente údajne vypil až osem plechoviek koly denne. "Bol som tak vyšinutý, že som vážne začal mať pocit, že strácam periférne videnie," vyhlásil Musk, ktorý odvtedy pije už len diétnu kolu bez kofeínu.

Elon Musk (Zdroj: SITA/AP)

Mark Zuckerberg zjedol len to, čo sám zabije

Majiteľ firmy Meta Mark Zuckerberg experimentoval s rôznymi typmi diét. V roku 2011 si pre seba stanovil osobnú výzvu, v rámci ktorej jedol iba mäso zo zvierat, ktoré sám zabil. Jeho diéta zahŕňala kozy, ošípané, sliepky a homáre. Raz hostil spoluzakladateľa Twitteru Jacka Dorseyho a pohostil ho kozou, ktorú zabil, povedal Dorsey pre časopis Rolling Stone. Koza bola podľa neho podávaná studená, takže v ten večer jedol iba šalát.

(Zdroj: SITA/AP Eric Risberg)

Jack Dorsey sa nebojí experimentovať

Ani Dorsey sa nestravuje "štandardne". V roku 2012 prezradil, že jeho každodenné raňajky v tom čase pozostávali z dvoch vajec natvrdo so sójovou omáčkou. Kedysi bol dokonca vegánom, ale príliš veľa betakaroténu (oranžový pigment nachádzajúci sa v mrkve) spôsobilo, že sa jeho pokožka sfarbila do oranžova. V roku 2013 teda prešiel na paleo diétu, ktorá zakazuje jesť rafinované cukry, obilniny a spracované potraviny.

Cez týždeň zje len jedno jedlo denne - večeru a potom sa celý víkend postí. Vraj mu to pomáha sústrediť sa. "Prvýkrát, keď som to urobil, na tretí deň som mal pocit, že mám halucinácie. Bol to zvláštny stav. Ale keď som to urobil ďalšie dva razy, bolo mi jasné, koľko z našich dní sa sústreďuje okolo jedla. Keď som sa postil dlhšie, všimol som si, že čas sa spomalil," vysvetlil Dorsey v roku 2019 v epizóde podcastu Ben Greenfield Life.

Jack Dorsey (Zdroj: SITA)

Sam Altman je odmalička vegetarián

Investor a riaditeľ spoločnosti OpenAI Sam Altman bol vegetariánom už od detstva, uviedol v blogovom príspevku z roku 2018. Ako doplnky berie metyl B-12, Omega-3, železo a vitamín D-3. okrem toho užíva aj liek na cukrovku metformín, ktorý sa stal obľúbeným u biohackerov ako spôsob spomalenia starnutia.

Warren Buffett miluje McDonald’s a Oreo

V roku 2015 Warren Buffett údajne povedal ekonomickému časopisu Fortune, že je "štvrtinová Coca-Cola", pretože pije päť 350-mililitrových porcií denne. Zatiaľ čo svoju prvú plechovku zvyčajne konzumuje so zemiakovou zmesou, niekedy to strieda so zmrzlinou. Priateľ Bill Gates si všimol, že Buffett prevažne konzumuje hamburgery z McDonald‘s a sušienky Oreo.