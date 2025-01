Pozor na zdanlivo nevinný spánkový problém: Môže byť príznakom demencie! Objavuje sa u všetkých pacientov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Medzi bežné príznaky demencie patrí neschopnosť učiť sa nové úlohy, problémy so sústredením, ťažkosti pri zapájaní sa do rozhovorov, zamieňanie predmetov za iné alebo nezvyčajne silné emocionálne reakcie, ako je strach či rozrušenie. Vedci nedávno zistili spojitosť medzi určitými spánkovými poruchami a rizikom vzniku progresívnych neurologických ochorení. Podľa odborníkov sa tieto poruchy môžu vyskytovať takmer vo všetkých prípadoch. Problém spočíva v tom, že táto špecifická spánková porucha je mimoriadne náročná na diagnostikovanie. Lekári ju môžu ľahko zameniť s iným ochorením, alebo si samotní pacienti ani nemusia uvedomiť, že ju majú – veď sa odohráva počas spánku.

Výskum odhalil, že ľudia, ktorí počas spánku vykonávajú abnormálne pohyby, napríklad hovoria, kričia, smejú sa, nadávajú, hýbu sa alebo sa prudko prevaľujú, môžu trpieť poruchou správania počas REM spánku (RBD). Najzreteľnejším prejavom RBD je prežívanie snov, čo znamená fyzické pohyby alebo rozprávanie počas spánku. V niektorých prípadoch môže byť takéto prevaľovanie alebo pohyby natoľko prudké, že pacienti s RBD môžu zraniť seba alebo svojho partnera. Pacienti s touto poruchou sa navyše môžu ráno prebúdzať malátni a počas dňa majú zvýšenú tendenciu zaspať. Podľa vedcov z Mount Sinai je RBD v takmer všetkých prípadoch skorým príznakom Parkinsonovej choroby alebo demencie.

Prepojenie medzi RBD a demenciou

Vedci identifikovali súvislosť medzi RBD a demenciou na základe zvýšenej zápalovej aktivity v mozgu v oblastiach, kde sa produkuje dopamín. Pacienti s Parkinsonovou chorobou a demenciou majú tiež zníženú hladinu tejto chemickej látky, pretože nervové bunky, ktoré ju vytvárajú, postupne odumierajú. S cieľom včasného odhalenia týchto ochorení sa americkí vedci obrátili na umelú inteligenciu, ktorá im pomáha analyzovať klinické spánkové testy, zlepšovať diagnostiku RBD a identifikovať pacientov s vyšším rizikom straty kognitívnych funkcií. Výskumný tím rozšíril a vylepšil automatizovanú analýzu pohybov počas spánku pomocou strojového učenia, ktorá bola predtým vyvinutá na Lekárskej univerzite v Innsbrucku v Rakúsku. Na diagnostikovanie RBD použili technológiu video-polysomnogramu, čo je špeciálny typ monitorovania spánku. Vedci uviedli, že presnosť tejto diagnostiky dosahuje 92 percent.

Emmanuel During, odborný asistent neurológie na Lekárskej fakulte Mount Sinai v New Yorku, pre portál Eurek Alert uviedol: „Tento automatizovaný prístup by sa mohol integrovať do klinickej praxe pri interpretácii spánkových testov, čím by sa zlepšila a zjednodušila diagnostika a predišlo by sa prehliadnutým prípadom. Táto metóda má potenciál slúžiť ako užitočný nástroj pri rozhodovaní o liečbe, pričom zohľadňuje závažnosť pohybov zaznamenaných počas spánkových testov. Cieľom je zároveň pomôcť lekárom prispôsobiť starostlivosť konkrétnym potrebám každého pacienta.“