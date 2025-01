Najlepší TRIK storočia: Lekár prezradil, ako nakrájať cibuľu bez sĺz! Ľudia žasnú, naozaj to funguje

Ilustračné foto (Zdroj: Profimedia)

Nie je nič nepríjemnejšie, ako keď krájate cibuľu a musíte si robiť prestávky, pretože sa vám po tvári kotúľajú slzy. Lekár známy ako Dr. Joe vysvetlil, že dôvodom slzenia očí je zlúčenina s názvom syn-propanetial-S-oxid vo forme plynu, ktorá sa uvoľňuje z cibule. „Keď tento plyn reaguje s vlhkosťou vo vašich očiach, vytvára kyselinu sírovú, ktorá spôsobuje pálenie.“ Podľa jeho slov môžete túto nepríjemnú reakciu „minimalizovať“ tak, že budete mať počas krájania vedľa cibule položenú navlhčenú papierovú utierku. Tá totiž nasaje plyn a zabráni mu, aby prenikal do očí.

Tento tip vyskúšala aj TikTok dvojica známa ako @partyshirt, ktorá pravidelne testuje, či rady zverejnené na tejto platforme skutočne fungujú. Ani jeden z nich po „hodinách“ krájania cibule neplakal, a preto ho obaja označili ako najlepší trik storočia. Niektorí ľudia v komentároch k videu Dr. Joea uviedli, že to vyskúšali a nefungovalo to a iní napísali, že je potrebné použiť viac ako jednu papierovú utierku. Jeden z nich okomentoval príspevok slovami: „Funguje to, ale zistil som, že musím použiť dve mokré papierové utierky. Možno je to preto, že moje sú vybranej veľkosti a menšie ako je bežná veľkosť.“ Ďalší doplnil: „Mne to funguje zakaždým.“

Ostatní sa tiež podelili o svoje vlastné triky, ako sa vyhnúť „cibuľovým“ slzám. Častým tipom bolo umiestniť cibuľu pred krájaním na 10 až 15 minút do mrazničky, aby sa znížila prchavosť syn-propanetial-S-oxidu.