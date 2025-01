Konkurenčné platformy môžu v prípade zákazu TikToku zvýšiť príjmy

Budova TikToku v kalifornskom Culver City. (Zdroj: TASR/AP/Damian Dovarganes)

WASHINGTON - Možný zákaz TikToku na území USA, ku ktorému pravdepodobne dôjde 19. januára, prináša príležitosť pre konkurenčné platformy, ako sú Instagram, Facebook, YouTube alebo Snapchat, aby zvýšili príjmy z reklamy prevzatím časti užívateľov TikToku. Upozornil na to server Financial Times (FT). Ten zároveň pripomenul, že nahradiť platformu bude pre konkurenciu ťažké.

Spoločnosti ako Meta a Snap sa na koniec TikToku už pripravujú, napríklad uvedením podobných formátov a investíciami do infraštruktúry, aby zvládli očakávaný nárast prevádzky, uviedol FT. "Meta a YouTube čelia záťažovému testu, na ktorý nemusia byť pripravené. Reels chýba sofistikovanosť odporúčacích algoritmov TikToku, ktoré sú v odbore ekvivalentom raketového paliva, zatiaľ čo YouTube Shorts ešte nezvládli monetizáciu tvorcov," poznamenal James Kirkham z digitálnej agentúry Iconic.

archívne video

Tlačová konferencia Asociácie nemocníc Slovenska na tému „Financovanie zdravotníctva v roku 2024, Ambulantná pohotovostná služba a Optimalizácia siete nemocníc“ (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Reklamné príjmy prejdú na Instagram a Facebook

Podľa odhadov analytickej skupiny eMarketer by 22,4 percenta reklamných príjmov TikToku mohlo prejsť na Instagram a 17,1 percenta na Facebook. YouTube by so svojím formátom Shorts mohol získať až 10,7 percenta prerozdelených prostriedkov, čo by mohlo znamenať nárast jeho príjmov až o 750 miliónov dolárov.

Vďaka podobnému zloženiu užívateľskej základne, ktorá sa rekrutuje najmä z mladších ročníkov, podľa FT očakáva nárast príjmu spoločnosť Snap prevádzkujúca aplikáciu Snapchat. TikTok za globálnej pandémie covidu-19 získal silnú pozíciu v generácii Z, ktorá ho preferuje pred tradičnými reklamnými médiami, ako je televízia. Táto dominancia pomohla TikToku dosiahnuť v USA v roku 2023 rekordný obrat 16 miliárd dolárov.

Nárast popularity čínskej siete

Kvôli nespokojnosti s konvenčnými alternatívami TikToku zaznamenala v posledných dňoch v USA nárast popularity čínska sociálna sieť Xiaohongshu (v preklade Červená knižka), známa v USA tiež ako RedNote. Platforma pripomínajúca Instagram sa dostala na vrchol rebríčkov sťahovania na iPhonech v USA, hoci sa primárne zameriava na čínsky trh.

Americký záujem o aplikáciu, ktorá je populárna najmä medzi mladými čínskymi ženami vďaka obsahu zameranému na cestovanie, krásu a módu, síce podľa FT ukazuje na potenciál globálnej expanzie, ale nie je jasné, či o takúto cestu spoločnosť stojí.

(Zdroj: Getty Images)

Americký Kongres vlani v apríli prijal zákon, podľa ktorého zákaz siete TikTok vstúpi do platnosti v prípade, že ju čínska materská spoločnosť ByteDance do nedele 19. januára nepredá. Aplikácia by sa nemohla aktualizovať ani by ju nebolo možné stiahnuť z obchodov ako Google Play alebo App Store.

Sloboda prejavu v USA

Zákon označujú za problematický niektorí prominentní experti na slobodu prejavu v USA, vystupuje proti nemu tiež Americká únia občianskych práv (ACLU). Vláda a zákonodarcovia však argumentujú tým, že TikTok pod hlavičkou ByteDance predstavuje bezpečnostné riziko a môže slúžiť čínskym záujmom.