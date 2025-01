Influencerka odhalila, čo ženy v spálni NAOZAJ chcú: Páni, dodržujte toto jednoduché pravidlo!

(Zdroj: Instagram/ananello)

MIAMI - Influencerka Ana Nellová má viac ako 1,2 milióna sledovateľov a vedie podcast s názvom What's Her, v ktorom sa delí o tipy a triky, ako oživiť milostný život. Táto mladá žena je presvedčená o tom, že sú to najmä muži, kto potrebuje pomoc a ženám prezradila, na čo sa majú v spálni skutočne zamerať.

Dvadsaťosemročná Ana Nellová sa v podcaste What's Her rozpráva s tvorcami obsahu pre dospelých a žiada ich, aby sa podelili o informácie zo zákulisia intímneho života, a to od sexuálnych nehôd až po návody, ako zlepšiť milostný život. Domnieva sa, že mnohí muži sa boja alebo sa cítia neisto, keď spia so sexuálne silnými ženami. „Žijeme vo svete, kde sú ženy finančne stabilnejšie a nezávislejšie ako kedykoľvek predtým,“ povedala Ana, píše portál Need To Know. „A mnohé z nás zarábajú viac peňazí ako priemerný muž. Myslím si, že to desí mnohých mužov, ktorým bolo povedané, že majú všetko viesť a byť dominantní. Keby počúvali podcast a skutočne sa riadili radami, ktoré im ženy dávajú, zlepšili by sa v posteli.“

Ženy podľa jej slov už nepotrebujú mužov rovnakým spôsobom ako kedysi a platí to aj v spálni, čo v konečnom dôsledku zraňuje ich ego. „Ale keby sa cez to preniesli a prijali spätnú väzbu, zážitok by bol pre všetkých zábavnejší,“ vysvetlila rodáčka z Floridy, ktorá žije v Miami. „Vždy som si myslela, že je to tak: prvá vec, na ktorú by sa muži mali sexuálne zamerať, je klitoris. Ale nemôžu si len pamätať, že sa ho majú dotýkať, musia sa naučiť, ako to robiť, pretože každá žena je individuálna. Takže sa musia pýtať, čo ich milenka chce a nie iba predpokladať, že je to tlačidlo, ktoré treba stlačiť," uviedla ďalej. Podľa jej slov je pravidlom úspechu zabezpečiť, aby žena vyvrcholila skôr, ako jej partner.

Podľa Any to nie je len o sexe. Povedala: „Ak nejde o náhodné stretnutie, musíte vynaložiť úsilie. Vezmite ju na rande, pochváľte ju a urobte je službu. Ukážte ženám, že vám na nich záleží a to ich naozaj vzruší.“ Sexuálna influencerka tiež upozorňuje, že je dôležité pamätať na to, že v spálni si môžete vymeniť roly.